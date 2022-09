Afrique: Le Maroc à l'honneur du Salon international des professionnels du tourisme de Paris

Le Maroc à l'honneur du Salon international des professionnels du tourisme de Paris

Le Maroc est le pays à l'honneur à la 44ème édition du Salon international des professionnels du tourisme "IFTM-Top Resa", qui s'est ouverte, mardi à Paris Expo, avec la participation de 200 pays.

Le pavillon marocain, idéalement situé en plein centre du Salon, réunit 17 co-exposants professionnels, représentant les principaux acteurs publics et privés du tourisme au Royaume, compagnie aérienne, centres régionaux du tourisme, agences de voyages et groupes hôteliers, rapporte la MAP.

Selon l'Office national marocain du tourisme (ONMT), le stand marocain connaît une grande affluence, aussi bien des particuliers que des professionnels intéressés par les partenariats et les opportunités d'affaires avec les exposants marocains. Les différents représentants opèrent ainsi de concert à même de présenter une offre touristique "hors pair" et d'offrir une "très large visibilité" au Maroc dans son ensemble, ainsi que ses multiples destinations.

Avec son accroche "Maroc, terre de lumière", le Royaume vise, lors de cette édition, à se positionner parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées, à renforcer sa notoriété et son attractivité auprès du public international, et à renforcer son image tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs, a déclaré à la MAP Jihad Chakib, délégué de l'ONMT en France.

Cette accroche constitue ainsi un tournant dans la communication de la destination, a-t-il poursuivi, relevant qu'elle lui donne un nouveau souffle, en s'adressant notamment à une cible plus jeune, plus dynamique, plus connectée et en constante demande d'inattendu et de découvertes.

Cette campagne, a-t-il dit, s'attelle à sublimer les richesses du pays et à en affirmer la splendeur en mettant l'accent sur sa lumière caractéristique, qui interpelle les voyageurs dès leur arrivée.

De son côté, Amine El Farissi, directeur Europe de Royal air Maroc (RAM), a relevé que ce Salon se veut une occasion pour renouer avec les partenaires de la compagnie aérienne, notamment après la période de la pandémie, et de pérenniser la reprise de l'activité touristique.

Ce Salon a-t-il poursuivi, permet aussi de présenter une "offre nouvelle" sur la destination Maroc, ajoutant que "la France reste le premier marché pour la destination Maroc actuellement".

Parmi les nouveautés en termes d'offres et d'ouverture de lignes, M. El Farissi a cité l'ouverture d'une liaison directe Paris CDG-Marrakech, qui débutera le 31 octobre.

Lors de cette 44ème édition du Salon, l'attention est portée entre autres sur les thèmes, actuellement au centre des préoccupations de l'industrie touristique, de l'attractivité et du tourisme durable. Un espace tourisme durable accueille ainsi le public au cœur du Salon, permettant des échanges sur ce sujet devenu central et propose des ateliers participatifs destinés à sensibiliser les visiteurs.

L'autre nouveauté est le village de l'attractivité dédié à l'emploi, à la formation et à l'attractivité du secteur du tourisme.

"IFTM Top Resa" est l'un des rendez-vous majeurs de l'industrie touristique en France et en Europe. Il présente une vision à 360 degrés des voyages, couvrant tous les motifs de déplacements (loisir, professionnel et événementiel). Il est le seul Salon B2B, qui réunit chaque année l'ensemble des professionnels de l'industrie du tourisme en France à Paris.

Pendant trois jours, le Salon rassemble plus de 34.000 visiteurs venus à la rencontre des 200 destinations et 1.700 marques exposantes.