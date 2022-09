Afrique: Coupe du monde 2022 - Le Ghana malmené par le Brésil à 2 mois du tournoi

A deux mois de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) au Qatar, l'équipe du Ghana a été malmenée 3-0 par celle du Brésil, ce 23 septembre au Havre (France). Une prestation peu convaincante pour des Black Stars qui affronteront le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay, au Mondial.

Les Ghanéens ont pris une véritable douche froide, ce 23 septembre dans l'ouest de la France. Et ce n'est pas seulement parce qu'il pleuvait abondamment sur Le Havre, lieu de leur premier match de préparation à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Face au Brésil, les Black Stars ont même subi un véritable raz-de-marée en première période. Les Brésiliens auraient pu mener 5-0 à la pause.

Ils sont repartis au vestiaire avec une avance toutefois confortable, grâce à un but de la tête du défenseur Marquinhos (1-0, 9e) et à un doublé de l'attaquant Richarlison : une reprise instantanée sur un centre à ras-de-terre de Neymar (2-0, 28e) et un coup de tête sur un coup franc du même Neymar (3-0, 40e).

En seconde période, le défenseur Mohammed Salisu et l'attaquant Inaki Williams entrent en jeu pour redynamiser une équipe perdue et qui mise trop sur les exploits individuels. Les Ghanéens se montrent alors plus compact que pendant le premier acte. André Ayew est même tout proche de réduire le score d'un coup de tête, mais le ballon est dévié par la transversale (56e). Le sélectionneur Otto Addo - qui a fini par enfiler une parka pour se réchauffer - multiplie les changements et les ajustements tactiques. En vain.

Les Ouest-Africains vont maintenant tenter de se redonner un peu confiance, face à un adversaire beaucoup plus modeste : le Nicaragua, le 27 septembre en Espagne. Le 24 novembre, pour leurs débuts dans le groupe H du Mondial, ce sera encore une autre histoire, avec le Portugal de Cristiano Ronaldo...