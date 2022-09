Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La Russie engagée à matérialiser le projet de construction de l'Oléoduc Pointe-Noire-Ouesso

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a reçu en audience, le 23 septembre à Brazzaville, le vice-ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokiné. Le responsable russe a fait le point au chef au l'Etat congolais des accords économiques signés par les deux pays lors de la dernière commission mixte. Parmi les projets retenus et à réaliser à court terme, le ministre russe a évoqué la construction d'un réseau oléoduc entre Pointe-Noire et Ouesso destiné au transport des produits finis d'hydrocarbures.

Pavel Sorokiné a expliqué qu'au total cinq accords socio-économiques avaient été signés lors de cette 6ème session de la commission mixte entre la Russie et le Congo.

Ils portent sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans les domaines des technologies de l'information et la communication, de la création et du fonctionnement des territoires, de l'agriculture et du transport des produits finis d'hydrocarbures.

Le vice-ministre russe a réitéré au président de la République l'engagement pris par son pays de matérialiser le projet de construction d'un réseau oléoduc reliant Pointe-Noire dans le Sud à Ouesso au Nord, sur une distance de près de 1500 km.

" Lors des travaux de la commission mixte, nous avons convenu de réaliser des projets économiques dans plusieurs domaines dont celui du transport des hydrocarbures et ferroviaire. Il était décidé, à cet effet, d'exécuter au plus vite ces projets et un accord y relatif sera paraphé entre les deux pays avant la fin de cette année pour acter la faisabilité de ces projets. Mais la construction de l'oléoduc fait partie des projets prioritaires pour les deux gouvernements ", a précisé le vice-ministre russe de l'énergie, Pavel Sorokiné.

Pour le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, qui a présidé les travaux de la commission mixte de coopération, le projet sera cogéré avec la Société nationale des pétroles du Congo-(SNPC).

" D'ici la fin de l'année en cours, nous allons signer un accord qui va engager les deux pays, et qui servira de socle pour ces nombreux projets à réaliser dans le cadre de cet accord. En ce qui concerne la construction de l'oléoduc, une société russe spécialisée en la matière a été déjà identifiée. Celle-ci devra travailler avec la SNPC pour la mise en œuvre du projet ", a précisé Denis Christel Sassou N'Guesso à l'issue de l'audience.