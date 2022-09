Maroc: Morocco Football Awards - Le Wydad de Casablanca rafle la mise

Le Wydad de Casablanca, champion du Maroc en titre et tenant de la Ligue des champions d'Afrique, a presque tout remporté lors du " Morocco Football Awards 2022", organisé jeudi au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé), en présence du gotha du ballon rond national.

Le Wydad, désigné meilleur club africain lors de la CAF Awards 2022, organisée fin juillet au Maroc, a été récompensé en tant que vainqueur de la Botola Pro D1 et a dominé les prix individuels décernés lors de la première édition de cette cérémonie, organisée par les Ligues nationales de football (professionnel, amateur, diversifié et féminin).

Ainsi, le prix du buteur de l'année a été attribué à l'ancien attaquant congolais du WAC, Guy Mbenza (16 buts), qui évolue actuellement au club saoudien d'Al Taï, le meilleur entraîneur a été Walid Regragui, le meilleur gardien de but n'est autre que Reda Tagnaouti et le titre de meilleur joueur est revenu à Yahya Jabrane.

Le prix du meilleur but de l'année est revenu à l'ancien joueur du Raja de Casablanca, Beni Badibanga, qui porte actuellement le maillot du club belge de RAAL La Louvière, grâce à sa réalisation lors du classico contre l'AS FAR, fin juin dernier, ayant offert la victoire 2-1 aux Verts. De même, le titre de meilleur public a été partagé par le WAC et le Raja.

Le Wydad a été, également, récompensé pour la meilleure performance CAF, en tant que vainqueur de la Ligue des champions, au même titre que la Renaissance de Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF.

Le club de la RSB a aussi reçu un trophée pour sa victoire en Coupe du Trône, qu'il a remportée aux dépens du WAC.

Chez les dames, l'AS FAR s'est particulièrement illustrée avec le titre de buteur de l'année, attribué à Ibtissam Jraidi et celui de meilleure footballeuse, qui est revenu à Ghizlane Cebbak, celle-là même qui a été nominée pour le titre de meilleure joueuse de l'année pour la CAF Awards 2022.

L'arbitrage a été également à l'honneur, avec le titre de meilleur arbitre central, partagé par Bouchra Karboubi et Radouane Jayed et celui du meilleur arbitre assistant, attribué à Fatiha Jarmouni et Zakaria Brinssi.

Intervenant à cette cérémonie, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a souligné que l'année 2022 a été exceptionnelle, aussi bien au niveau des équipes nationales qu'au niveau des clubs, grâce au travail accompli quotidiennement par les différentes composantes du football national.

Cette cérémonie constitue une opportunité pour consacrer ce travail et faire un nouveau départ vers d'autres victoires, afin de confirmer la stature du Maroc sur les plans continental et international, a-t-il affirmé, appelant à plus de persévérance et de professionnalisme pour atteindre cet objectif.

De son côté , Abdeslam Belkchour, président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), a affirmé à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cette cérémonie est une occasion pour réunir la famille du football national, avec toutes ses composantes, pour rendre hommage aux efforts consentis par les sportifs, promouvoir la culture de la reconnaissance et jeter la lumière sur les performances des acteurs du football national.

"Nous aspirons à faire de cette initiative un événement annuel qui marque la fin de chaque saison sportive", a-t-il confié.

Cette cérémonie, marquée par la présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a connu la remise de plusieurs autres prix récompensant les meilleures performances au niveau du football amateur, du football diversifié et du football féminin.