Afrique: Amical - Togo - Fo Doh Laba serein avant d'affronter la Côte d'Ivoire

Avant d'affronter les Eléphants de la Côte d'Ivoire ce samedi 24 septembre, les Éperviers se sont entraînés une dernière fois sur le terrain du Complexe sportif Maurice-Baquet de Goussainville à Paris ce samedi.

Attaquant du Togo, Kodjo Fo Doh Laba s'est montré serein à la fin de la séance d'entraînement.

" On sait que la Côte d'Ivoire est une bonne équipe mais nous aussi, on a notre carte à jouer. Je pense que pour le faire, il faut courir plus que l'adversaire (... ) Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Nous aussi on a de bons joueurs. Demain, on se défonce, on se donne à 1000 % et le résultat va suivre forcément. On part pour gagner, au pire des cas, un match nul mais le plus important, c'est le comportement sur le terrain, l'engagement et le sérieux ", a déclaré le buteur togolais.