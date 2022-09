Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Septembre 2022

Côte d’Ivoire : Diplomatie- Ouattara de retour à Abidjan

Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le vendredi 23 septembre 2022, après avoir effectué une visite officielle au Vatican et pris part à la 77e Session de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu’au Sommet extraordinaire de la Cedeao, à New York. (Source : Fratmat.info)

Togo : Coopération avec la Banque mondiale- Le nouveau représentant-résident chez Faure

Selon Togo-Presse, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu en audience, le 22 septembre 2022, au nouveau palais de la Présidence à Lomé, M. Fily Sissoko, représentant-résident de la Banque Mondiale au Togo. Le nouveau patron du Groupe de la Banque mondiale, qui vient de prendre récemment fonction au Togo, est allé partager, avec le chef de l’Etat, la vision de développement socio-économique du pays, inscrite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Guinée : Après les sanctions de la Cédéao- La réaction de Conakry

Après les lourdes sanctions infligées ce 22 septembre 2022 à la Guinée par la Cedeao, le ministre des affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté a réagi depuis New-York où il se trouve. Le Chef de la diplomatie guinéenne prévient que son pays (la Guinée) ne laissera pas distraire. Moins agressif que ses prédécesseurs qui étaient intervenus hier, le ministre Kouyaté espère que les parties reviendront à de meilleurs sentiments. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Match Sénégal-Bolivie- C’est ce soir à Orleans

Sénégal-Bolivie c’est ce samedi à Orléans en France. Pour les besoins de la préparation des Lions au Mondial Qatar 2022 sera tout sauf amical, selon le sélectionneur nationale Aliou Cissé. Il a fait la déclaration en conférence de presse d’avant-match. Auparavant, Cissé a justifié le choix de rencontrer cette sélection. En expliquant : « le choix d’affronter la Bolivie n’est pas anodin ; c’est bien réfléchi. On a pensé devoir jouer une équipe d’Amérique du Sud avant la Coupe du monde et on a l’occasion de le faire avec la Bolivie. Les équipes d’Amérique du Sud sont souvent bien organisées, elles mettent de la densité et de l’agressivité dans leur jeu ». (Source : senegaalnet.com)

Burkina Faso : Match amical Football- Les Etalons du Burkina battent les Léopards du Congo 1à 0

Les Etalons du Burkina ont battu les Léopards du Congo (1-0) le vendredi 23 septembre 2022 en match international amical à Casablanca au Maroc. Le Capitaine Bertrand Traoré a marqué l’unique but de la rencontre. Pour ce match international amical face à la Rd Congo, le sélectionneur Hubert Velud a changé sa défense. Adama Fofana pour sa première sélection était titularisé sur le côté droit. (Source : Burkina 24)

Rdc: En prévision de la Cop27- Des jeunes manifestent pour exiger une «justice climatique »

Des centaines de jeunes militants et membres des organisations environnementales ont battu le pavé sur le boulevard Lumumba pour accentuer la pression sur les autorités et les dirigeants mondiaux face aux problèmes climatiques. Dans le pays, les Ong sont surtout préoccupées par l’appel d’offres d’exploitation de près de 30 blocs pétroliers. Ce qui menace gravement les écosystèmes, selon les organisations de défense de l’environnement. (Source : Rfi)

Centrafrique : Nouvelle constitution- Revers juridique pour Touadéra

Revers juridique pour le président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique : la Cour constitutionnelle a annulé vendredi des décrets créant un comité chargé de rédiger une nouvelle Constitution, sur une saisine de l’opposition qui redoutait qu’une nouvelle loi fondamentale autorise le chef de l’Etat à briguer un troisième mandat. Les décrets « sont inconstitutionnels et invalidés. (Source : Sud Quotidien)

Cameroun : Droits des enfants- Le Feicom et l’Unicef renforcent leur engagement

Les deux institutions viennent de parapher un accord en vue du renforcement des capacités des collectivités locales. Le but est de parvenir à une meilleure prise en compte des droits des enfants et des femmes. La protection des droits des enfants et des femmes dans le processus de mise en œuvre de la décentralisation met en relation deux institutions. (Source : Journal du Cameroun)