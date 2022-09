Gabon: 2e édition du SAMEAU, les activités lancées

Le Ministre de l'Economie numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa, a pris part, ce Mercredi 21 Septembre 2022 au Musée National, avec ses collègues, de la Communication et ceux en charge de la Culture, à l'ouverture du 2e Salon des Métiers de l'Audiovisuel et du Numérique (SAMEAU) organisé par GAB'KULTURE EVENT.

Il a eu l'insigne honneur de prendre la parole sur le thème choisit cette année, " la Transformation de l'Audiovisuel par le Numérique ". Ce thème entre dans la droite ligne de la volonté exprimée par Son Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'Etat, Ali BONGO ONDIMBA, depuis 2009 dans son Projet de société, le PSGE, renforcé dans le PAT et réaffirmer lors de son adresse à la nation, le 16 août dernier.

Il a relevé dans son propos que "Notre système de formation a d'ores et déjà été réformé dans le but de mieux former nos jeunes par rapport aux métiers, aux emplois disponibles dans notre pays."

Ce salon, de GAB'KULTURE EVENT qui est un des acteurs majeurs de l'écosystème numérique et culturel au Gabon, avec la particularité d'intervenir dans la sensibilisation et la formation des jeunes, arrive à point nommé car le gouvernement conduit par madame le #Premier Ministre, Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, dans sa volonté de développement économique et social par les TIC, réfléchit sur un dispositif qui permettra aux Gabonaises et Gabonais méritants et volontaires, de devenir indépendant financièrement et de s'épanouir pleinement par ces métiers du Numérique.

A cet effet, le Ministère de l'Économie Numérique, dont il a la charge, met un effort particulier pour le Développement d'un Écosystème d'Innovation, à travers la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) et d'autres partenaires privés, par la mise en œuvre et le soutien d'une politique de formation et d'entrepreneuriat.

D'où l'invité du Ministre Doukaga Kassa à la jeunesse gabonaise afin qu'elle s'approprie, à travers le présent salon, ces nouvelles opportunités d'autonomie et de création de richesse.