Afrique: Protection écologique en Chine - De gros efforts consentis par la promotion d'une croissance verte

Le directeur adjoint du centre de recherche sur la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, Yu Hai qualifie les performances engrangées par son pays en matière de protection écologique, de miracle de la croissance verte en Chine. Yu Hai qui informe que la consommation de charbon de la Chine a chuté à environ 56 % de sa consommation totale d'énergie, indique ainsi que les capacités installées et de production d'énergie éolienne et photovoltaïque en Chine se sont classées au premier rang mondial en 2021.

En rappelant que la baisse de l'intensité énergétique de la Chine est l'une des plus rapides au monde, Yu Hai de confier qu'on estime qu'elle a chuté de 26,2 % de manière cumulée entre 2012 et 2021. "En 2021, la consommation de charbon de la Chine a chuté à environ 56 % de sa consommation totale d'énergie, et la part de l'énergie propre dans son bouquet énergétique est passée à 25,5 %. Les capacités installées et de production d'énergie éolienne et photovoltaïque en Chine se sont classées au premier rang mondial en 2021, ainsi que sa production et ses ventes de véhicules à énergie nouvelle. La couverture forestière et les réserves forestières du pays ont toutes deux augmenté au cours des 30 dernières années" a-t-il confié. Informant en outre qu'un quart des espaces verts nouvellement construits dans le monde entre 2000 et 2017 se trouvaient en Chine.

En avançant des preuves, il a fait savoir que la ferme forestière de Saihanba et le programme de renouveau rural vert du pays dans la province du Zhejiang ont tous deux remporté le prix des Champions de la Terre des Nations Unies. Mieux, "pendant de nombreuses années, le développement par la Chine d'une civilisation écologique a été basé sur son adhésion à la direction du parti communiste chinois en matière de protection écologique, la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, les principes de donner la priorité aux personnes, la voie du développement vert, les réglementations les plus strictes et les lois les plus sophistiquées en matière de protection de l'environnement, la protection et la gouvernance systématique des montagnes, des rivières, des forêts, des terres agricoles, des lacs et des prairies dans leur ensemble, et la coopération avec d'autres pays pour construire une civilisation écologique à l'échelle mondiale" à fait comprendre le directeur adjoint du centre de recherche sur la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique.

Appuyant dans ce sens que tout cela est précieux pour les efforts de civilisation écologique de la Chine et la campagne Belle Chine.

Tout au plus, "la civilisation écologique est une tendance historique du développement des civilisations humaines. S'engageant dans un nouveau voyage vers la construction d'un pays socialiste moderne et la réalisation de son objectif du deuxième centenaire, la Chine restera attachée à la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, en promouvant une croissance verte à faible émission de carbone, en luttant contre la pollution et en accélérant la modernisation du système et capacités de gouvernance environnementale" a renchéri Yu Hai

Il a indiqué également que des efforts seront également déployés pour renforcer les protections environnementales afin de favoriser un développement de haute qualité, de créer une vie de qualité pour le peuple, d'augmenter la richesse du peuple, de renforcer la force nationale et de rendre la Chine toujours plus belle. Car "les êtres humains partagent un avenir commun face aux défis écologiques et environnementaux croissants" a-t-il argué.

Ces efforts consentis par la Chine ont ainsi permis aux jeux d'hiver verts de Pékin "de se dresser comme une manifestation éclatante de l'initiative Belle Chine. Les dirigeants politiques de nombreux pays ont salué les réalisations remarquables des efforts de la nation dans la construction d'une civilisation écologique, considérant les pratiques de développement vert de la Chine comme un modèle pour les autres pays pour forger une relation harmonieuse avec la nature. L'ancien sous-secrétaire général des Nations-unies et directeur exécutif d'Onu Environnement, Erik Solheim, a déclaré que les progrès du développement vert de la Chine étaient si " inspirants " a-t-il consolidé. Même si, à son avis, la situation environnementale de la Chine était préoccupante il y a à peine une décennie du fait de l'essor économique et de l'expansion urbaine du pays

Civilisation écologique

Par ailleurs,.Yu Hai a indiqué que la civilisation écologique est essentielle au développement durable du pays. "Depuis le 18ème Congrès national du parti communiste chinois, le gouvernement central, sous la direction du président Xi Jinping, a pris des mesures pour faire avancer le programme de civilisation écologique et soutenir le développement vert à l'échelle nationale. En 2013, en mettant en œuvre le Plan d'action sur la prévention de la pollution atmosphérique, la Chine est devenue le premier pays en développement à réduire massivement la pollution par les PM2,5. Le 13e Plan quinquennal publié en novembre 2016 comprenait les principaux objectifs de protection de l'environnement de la Chine visant à réduire la production de charbon de 140 millions de tonnes d'ici 2020" a-t-il confié. Ainsi, " en mars 2018, le concept de " civilisation écologique " a été inscrit dans la Constitution nationale. Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement et le ministère des Ressources naturelles ont été créés pour prendre en charge la gouvernance environnementale et les efforts de protection écologique de la Chine. Tout en maintenant des miracles de stabilité sociale à long terme et une croissance économique rarement vue dans l'histoire de l'humanité, la Chine a fait des réalisations spectaculaires avec son développement vert, ajoutant un facteur vert pour améliorer la qualité de la campagne du pays pour construire une société modérément prospère" a-t-il expliqué

Dans ce sens, il a indiqué que tout en gérant son propre environnement écologique, la Chine met en œuvre la Convention sur la diversité biologique et ses protocoles, en fournissant un soutien et une assistance à d'autres pays en développement pour renforcer leurs capacités de protection de l'environnement et de la biodiversité par le biais du mécanisme de coopération multilatérale dans le cadre de l'initiative " la Ceinture et la Route " et en renforçant la coopération Sud-Sud. Pour se faire, "fin 2020, la Chine avait signé environ 150 documents de coopération pour la protection de l'environnement avec plus de 60 pays et organisations internationales et régionales, ainsi que signé ou adhéré à plus de 50 conventions et protocoles internationaux liés à l'environnement écologique. Et la construction d'une maison verte est un objectif commun des nations. La Chine s'en tiendra au concept de civilisation écologique et au multilatéralisme, s'efforcera de promouvoir le développement d'un système mondial de gouvernance environnementale équitable, raisonnable et gagnant-gagnant, s'associera à d'autres pays pour apporter la sagesse et le plan de la Chine à la gouvernance environnementale mondiale"à complété le directeur adjoint du Centre de recherche sur la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, Yu Hai.