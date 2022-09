Afrique: Pablo Escoba, coach de la Bolivie - "C'est extraordinaire de jouer contre l'équipe championne d'Afrique"

En conférence de presse vendredi en perspective de la rencontre amicale contre le Sénégal prévue, ce samedi (17h GMT), à Orléans (France), le sélectionneur de la Bolivie a magnifié les qualités de l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique.

" Le Sénégal est une équipe très forte, qualifiée pour la Coupe du monde. On joue pour préparer les qualifications à la Coupe du monde 2026. On sait ce que ce match représente. C'est très important pour la sélection de Bolivie de jouer contre de grands joueurs. De la même façon, nous avons joué les qualifications contre Messi, Neymar en Amérique du Sud. Le foot sud-américain est né avec de la qualité, des joueurs techniques. C'est ce qu'on va montrer demain contre le Sénégal. C'est extraordinaire de jouer contre l'équipe championne d'Afrique ", a déclaré Pablo Escoba.

Toutefois, précise que son équipe ne restera pas, pour autant, sur la défensive. " Nous avons notre propre stratégie, mais on a étudié le potentiel du Sénégal. Chaque match a son propre contexte et se déroule d'une manière différente. Notre principal objectif est de faire un grand match contre une sélection qui va jouer une Coupe du monde. On ne cherche pas uniquement à jouer défensivement ", a ajouté M. Escoba.

Qui est revenu sur son expérience. "Comme joueur, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs de qualification, la Copa aussi. J'ai été assistant lors des éliminatoires pour Qatar 2022. Avec toute cette expérience, on peut jouer et gagner ces matchs. On va assumer ce match avec une énorme responsabilité ".