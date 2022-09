Afrique du Nord: Sommet arabe - Le Président Tebboune invite son homologue sénégalais en sa qualité de président de l'UA

New York — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, vendredi à New York, par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour prendre part aux travaux du Sommet arabe d'Alger, en tant qu'invité d'honneur en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA).

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la participation de M. Lamamra aux travaux de la 77ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. A cette occasion, M. Macky Sall a exprimé "toute sa reconnaissance et considération à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune pour cette invitation qui témoigne de l'attachement de l'Algérie à son appartenance africaine stratégique et son engagement indéfectible à renforcer le partenariat arabo-africain".

Le Président sénégalais a affirmé "avoir accepté cette invitation avec fierté, faisant part de son attachement à participer personnellement aux travaux du Sommet et soutenir les efforts de l'Algérie visant à jeter les ponts de la coopération et de la solidarité entre les espaces arabe et africain".

La rencontre a été une occasion pour passer en revue les prochaines étapes dans le cadre de l'action africaine commune, outre les perspectives de renforcement de la place du continent africain sur la scène internationale.