Algérie: Oran - Initiative pour la réhabilitation du fort "Tabana"

Oran — Une campagne de nettoiement et d'aménagement du fort "Tabana", situé dans la commune de Mers El Kebir à l'ouest d'Oran, a été lancée récemment par l'association de jeunes pour l'échange touristique d'Oran, a-t-on appris vendredi de son président Herkous Rachid.

Ce site archéologique et historique, appelé autrefois "San Salvador" et laissé longtemps à l'abandon, fait l'objet d'une vaste opération de nettoiement visant à le réhabiliter et à en faire une destination touristique par excellence, a indiqué à l'APS le président de l'association.

Situé dans une zone montagneuse, entre les quartiers "Dada Ayoub" et "Hansli Lahcen" dans la commune côtière de Mers El Kebir, ce monument historique bénéficie de deux opérations de nettoiement manuel et une troisième similaire dans laquelle du matériel adéquat est utilisé afin de préserver son architecture. Ces opérations sont menées sous l'égide de la Direction de la culture de la wilaya, a-t-on indiqué de même source.

L'initiative, entreprise en coordination avec la commune de Mers El Kebir, la daïra d'Ain Turck, la circonscription des forêts de Boutlélis et la commission chargé du tourisme à l'Assemblée populaire de wilaya (APW), vise à donner un nouveau look au fort de "Tabana" pour attirer les touristes nationaux et étrangers. Un musée sera créé en son sein où des livres, des revues et des produits d'artisanat seront exposés dans l'objectif de contribuer à l'animation de la vie touristique et culturelle dans la commune de Mers El Kebir, a souligné Rachid Herkous.

L'association de jeunes pour l'échange touristique d'Oran envisage d'organiser une exposition de livres et programmer des activités culturelles dans le cadre de la célébration du 68 anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, a indiqué son président.

Le fort "Tabana", édifié en 1576 après le fort de Santa Cruz, fait partie du système de défense historique d'Oran. Il s'étend sur une superficie de 1.500 mètres carrés et englobe neuf pièces, construites en pierres et en argile, et deux cours.