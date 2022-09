Soudan: Président de CST affirme le souci du Soudan pour la sécurité et stabilité en Somalie

New York — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé le soutien du Soudan et sa sa solidarité au côté de ses frères en République Somalienne pour surmonter la situation qu'elle connaît.

Lors de sa rencontre au siège de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York aujourd'hui avec le Président Somalien Hassan Sheikh Mahmoud, Général Al-Burhan a souligné l'importance de la stabilité de la Somalie, indiquant la disposition du Soudan à fournir le soutien et l'assistance nécessaires pour la Somalie dans les domaines de la formation et du soutien logistique pour réaliser la sécurité et la stabilité.

Il a exprimé son aspiration à lancer une initiative conjointe au sein de l'organisation de l'IGAD pour lutter contre le phénomène de la sécheresse.

Pour sa part, le Président Somalien a indiqué la profondeur et la fermeté des relations entre Khartoum et Mogadiscio, soulignant la position dont jouit le Soudan dans la région.

Le Président Somalien a exprimé l'aspiration de son pays de voir plus de soutien Soudanais, spécialement dans les domaines sécuritaires et militaires, exprimant sa gratitude au leadership et au peuple Soudanais pour l'aide et l'assistance continues à son pays.