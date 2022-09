Madagascar/Congo-Brazzaville: CAN 2023 - Les Barea affrontent les Diables Rouges

Place aux choses sérieuses. Les Barea joueront leur premier match amical officiel ce soir. Les protégés du sélectionneur Nicolas Dupuis affronteront à 18h heure marocaine soit à 20h heure malgache les Diables Rouges du Congo Brazzaville. Le match aura lieu au stade El Bachir Mohammedia, à trente kilomètres de Casablanca au Maroc, la capitale du football africain durant la fenêtre Fifa entre le 19 au 27 septembre.

Ce sera le premier match amical officiel après celui amical d'entrainement à huis clos et non officiel contre le Maroc ce mercredi. À l'issue de ce match test, les Barea se sont inclinés sur le score de 0 à 1 face aux Lions de l'Atlas marocains. Un résultat que le coach Dupuis a qualifié de bilan positif en disant qu'il est satisfait de la prestation de ses pro-tégés.

Les Diables Rouges ont un meilleur parcours par rapport aux Barea mais leurs exploits datent plutôt des années 70. Ils ont participé à sept phases finales de la coupe d'Afrique des nations (Can), et ont remporté le titre, le seul et unique, en 1972 en battant les Maliens en finale et les Camerounais en demifinale. Classée 99e mondiale, sa sélection a déjà ravi deux titres en 2009 et 2013 sur trois finales des jeux de la Franco-phonie. Le Congo Brazzaville a, en outre, arraché un sacre en Can des juniors en 2007 et la médaille d'or des jeux Africains en 1965.

Les Barea ont procédé hier après-midi à leur entrainement quotidien axé sur le renforcement de la condition physique et la cohésion des joueurs sur le terrain. La fin de la matinée a été consacrée au visionnage de vidéo de matches. Après la rencontre face au Congo Brazzaville, Madagascar jouera un deuxième match amical officiel contre le Bénin qui aura lieu le mardi 27 septembre dans le même stade d'El Bachir Mohammedia. La formation des Guépards béninois est la mieux classée des deux équipes que les Barea, classés actuellement 105è mondial, vont se mesurer au Maroc.

Le Bénin se trouve à la 91e place du classement Fifa. Ce pays a disputé quatre phases finales de la Can (20042008, 2010, 2019). Lors de sa dernière participation, cette nation a perdu 0 à 1 en quarts de finale face au Sénégal en Égypte en 2019. Ces matches amicaux entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A à la troisième et quatrième journée qualificative à la Can 2023, contre le Centrafrique. Prévues en octobre, ces journées sont reportées au mois de mars.