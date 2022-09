Egypte: Suivi de l'avancement des projets "Vie décente" pour le développement de la campagne

Le Premier ministre Moustafa Madbouly, a suivi, lors de sa présidence d'une réunion jeudi soir, l'état d'avancement des projets de l'initiative présidentielle "Vie décente" pour le développement de la campagne égyptienne, en présence du ministre du Logement et des Communautés urbaines Assem El-Gazzar, et d'un certain nombre de responsables.

Au début de la réunion, le PM a souligné l'importance des projets déjà mis en œuvre dans le cadre de cette initiative présidentielle qui dessert environ 60 millions de citoyens dans la campagne égyptienne, contribue à changer leur mode de vie, ce qui nécessite d'intensifier les efforts consentis à cet égard, d'augmenter le nombre de main-d'oeuvre et les équipements nécessaires, et d'achever dès que possible tous les projets prévus.

La réunion a porté sur la situation actuelle des projets en cours de mise en œuvre dans les secteurs de l'eau potable, de l'assainissement, de l'électricité, du gaz naturel, etc, a indiqué Nader Saad porte-parole du Conseil des ministres.