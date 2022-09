Soudan: Président de CST discute les relations bilatérales avec le Président du Burundi

New York — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré le Président Burundais Evarist Ndayishimiye, en marge de la 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer, notamment dans les domaines politique et économique, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le Président du CST a informé le Président Burundais sur les développements généraux dans le pays.

Pour sa part, le Président Burundais a affirmé le soutien de son pays à l'unité et à la stabilité du Soudan tout en partant de sa présidence de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de sa qualité de membre du Conseil Africain de Paix et de Sécurité.