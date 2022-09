Soudan: Al - Burhan donne un briefing détaillé sur la situation actuelle dans le pays

New York — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a donné un briefing détaillé sur la situation actuelle dans le pays, lors des interviews de presse avec les agences Reuters, Associated Press et Sky News Arabia, à sa résidence à New York.

En réponse aux questions des journalistes, le Général Al-Burhan, a abordé un certain nombre de questions, y compris les développements dans la situation politique actuelle dans le pays et les efforts pour faire réussir le processus politique et parvenir à un consensus qui satisfait toutes les parties, par lequel un gouvernement civil sera formé pour compléter la période de transition, en faisant allusion à la position encourageante de l'institution militaire au processus politique.

En ce qui concerne les relations étrangères du Soudan, Al-Burhan a précisé que le Soudan adopte une politique étrangère équilibrée et ouverte avec tous les pays, de manière qui réalise les intérêts du peuple Soudanais.

Il a appelé les médias à être précis dans leurs informations et à ne pas suivre les rumeurs, soulignant qu'une grande partie de ce que les médias rapportent sur le Soudan manque d'exactitude, indiquant l'importance de prendre les informations à leurs véritables sources.