Madagascar: État - Secteur privé - Partenariat pour la production de 600 000 tonnes de riz hybride par an

Promouvoir l'agri-business pour atteindre l'autosuffisance alimentaire surtout en riz.

Tel est le leitmotiv de la Foire Internationale de l'Agriculture dans sa 4e édition, qui se déroule actuellement au parc des Expositions Forello à Tanjombato. Pour ce faire, le groupe STOI qui participe activement à cette manifestation économique, expose la forme de partenariat entre l'État et le secteur privé, dans le domaine de l'agri-business, et ce, par le biais de sa collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

" Les deux parties viennent, entre autres, de signer une convention cadre pour mettre en oeuvre le projet intitulé " Promotion de la production rizicole sur le territoire national pour la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire ainsi que le développement économique inclusif ", sur une période de 2022 à 2027. L'objectif consiste à enregistrer une hausse substantielle du rendement de productivité rizicole à 8 tonnes par hectare à travers l'introduction des technologies de riz hybride. Ce partenariat entre l'Etat et le secteur privé va ainsi contribuer à la concrétisation du velirano No 9 du président de la République, qu'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire surtout en riz, et ce, en effectuant une vulgarisation à grande échelle du riz hybride ", a expliqué Tahiana Razanamahefa, le Responsable de communication du groupe STOI.

Production de semences. Il est à rappeler que le groupe STOI travaille déjà en partenariat avec des organisations paysannes issues des seize régions dans lesquelles des rendements atteignant entre 8T/ha et 12T/ha, sont enregistrés. Dans le cadre de ce projet, le ministère de tutelle facilitera la mise en relation entre environ 150 000 exploitants agricoles familiaux et cette société leader dans le domaine de l'agri-business dans le but de nouer des partenariats.

En outre, " toujours dans le cadre du partenariat Etat-Secteur privé, le ministère de tutelle mettra à la disposition du groupe STOI des parcelles de terrain appartenant aux Centres de Multiplication de Semences (CMS), en vue de produire localement les semences de riz hybride. Morondava dispose, entre autres, de neuf CMS. Ce qui permettra de vulgariser rapidement les semences de riz hybride au niveau des organisations paysannes partenaires. Il faut savoir que nous avons déjà lancé des expérimentations sur la production de semences de riz hybrides dans les régions de Menabe et de SAVA. Les résultats ont été concluants. Raison pour laquelle, nous projetons sa vulgarisation à grande échelle, avec une prévision de production de semences de près de 50 000 tonnes cette année, outre l'importation de 100 tonnes de semences venant de Chine qui sera distribuée directement aux paysans partenaires. Nous prévoyons ainsi de produire 600 000 tonnes de riz hybride par an ", d'après toujours les explications de Tahiana Razanamahefa.

Éviter la dépendance à l'importation. Et lui de rajouter que cette variété rizicole est bien adaptée aux conditions climato-pédologiques des différentes régions de Madagascar. La preuve, " un rendement de plus de 14 tonnes à l'hectare est même enregistré à Morombe, dans la région Atsimo Andrefana en 2018. Nous produisons en même temps l'engrais organique "Taroka" qui contribue à l'amélioration de ce rendement. Ce qui permettra en tout d'éviter à la dépendance de Madagascar non seulement en matière d'importation d'intrants agricoles dont les prix ne cessent de flamber en raison de la crise économique dans le monde mais aussi en importation de riz blanc dont la qualité est encore moindre par rapport à la notre production locale. D'aucuns reconnaissent que les grands pays producteurs de riz comme l'Inde et le Pakistan n'exportent plus afin de satisfaire leur demande locale ", a soulevé ce responsable de communication du groupe STOI.