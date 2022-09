Madagascar: Football - Les Barea à l'épreuve des Diables Rouges du Congo

Les Malgaches affrontent les Congolais, ce soir à 19 heures au Stade El Bachir de Mohammedia.

Les Barea de Madagascar jouent leur premier match officiel dans le cadre du tournoi " Maroc, capitale du football africain ". Le technicien français, Nicolas Dupuis a eu 5 jours pour préparer cette rencontre amicale face aux Diables Rouges du Congo. " L'état d'esprit est bon et très positif, il n'y a eu aucun joueur blessé à l'exception de Voavy Paulin qui a pris un coup de coude, mais il va mieux. Nous avons joué un très grand match contre le Maroc. Nous continuons à travailler et nous n'allons pas nous arrêter au Congo et au Maroc dans l'optique de mars. On va faire jouer tout le monde. Nous sommes en train de construire un groupe de qualité tout en connaissant les absents. Ce matin (ndlr), nous avons eu une réunion tactique sur les points forts et faibles lors du match face au Maroc. Jouer contre le Congo est différent que ce soit dans l'approche et on aura peut-être plus de possession. On reste très concentré pour gommer les petites erreurs comme le but précoce contre le Maroc ", a fait savoir Nicolas Dupuis, coach des Barea.

Les joueurs ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le match au Stade Hay Moulay Rachid à Casablanca. Une occasion pour le technicien français de corriger les erreurs tactiques. " Nous allons travailler le problème de concentration et le problème tactique, de positionnement et de déplacement. On les a déjà corrigées lors du match contre le Maroc, mais on doit marquer plus pour ne pas se tromper dans le pressing et sur la position des uns par rapport aux autres sur le terrain. Tout le monde va jouer, ce sera un amalgame comme la dernière fois ", a continué Nicolas Dupuis. 19 joueurs participent à cette préparation en terre marocaine avec 6 joueurs locaux et 13 expatriés dont deux nouvelles têtes à savoir Kenji Van Boto et Jean Martin Rakotonirina alias Datsiry. Tout le monde s'investit pour confirmer sa place au sein de l'équipe.

Coach : Nicolas Dupuis

Gardiens de but:

-Nina Razakanirina - Elgeco PLUS

-Melvin Adrien - Teg Genève FC

-Mathyas Randriamamy - PSG

Défenseurs:

-Kenji Van Boto - AJ Auxerre

-Enzo Bovis - FC Fleury 91

-Jérémy Morel (San club)

-Berajo Razafindraibe - Jet Kintana

- Tantely Antoine Randrianiaina - Disciples FC.

-Jean Martin Rakotonirina alias Datsiry - Elgeco Plus.

Milieux:

-Marco Ilaimaharitra - Sporting Charleroi

-Olivier Randriatsiferana - Fosa Juniors

-Ibrahim Amada - Al Qadsiah Fc

-Rayan Raveloson - Aj Auxerre

-Hery Bastien - Galway Utd

-Zotsara Randriambololona - FC Balti

Attaquants:

-Tsilavina Fanomezantsoa - Fosa Juniors

-Paulin Voavy - Ghazl El Mahalla Sc

-Julio Donisa - Fc Arges Pitesti

- Alexandre Ramalingom - Cs Sedan Ardennes.