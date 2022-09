Ile Maurice: Praneel a besoin d'un nouveau cœur

Il aimait jouer au football, monter à vélo, courir, jouer avec ses amis... il aimait sa vie d'enfant insouciant. Aujourd'hui, alors qu'il fait ses premiers pas dans l'adolescence, il doit vivre avec un cœur défaillant. À tout juste 13 ans, Praneel souffre d'une cardiomyopathie dilatée. Il a grand besoin de notre soutien financier pour espérer aller mieux.

Depuis l'année dernière, plus rien n'est pareil à la maison, ni à l'école pour Praneel. Fin avril 2021, juste après les examens du CPE, le garçonnet tombe malade. Il n'a plus d'appétit, tousse, sent qu'il s'étouffe. Après plusieurs allers-retours chez le médecin, on lui fait passer une radio et c'est le choc. Son cœur est beaucoup trop gros et ne bat pas comme il faut. Alors qu'il va sur ses 12 ans à cette époque, Praneel a un cœur qui ne fonctionne qu'à environ 25% et sa famille apprend qu'il n'y a pas réellement de traitement qui permet de guérir de cette maladie. Heureusement, il y a tout de même une lueur d'espoir. Avec un nouveau cœur, Praneel peut espérer aller mieux.

La route est encore longue

Pour pouvoir subir une transplantation cardiaque, Praneel sera placé sur une liste d'attente et avant cela, devra subir une lourde intervention visant à lui implanter un dispositif d'assistance monoventriculaire gauche ou LVAD (Left ventricular assist device). Cette pompe mécanique permettra notamment de soulager le cœur défaillant. En plus de l'intervention délicate, le jeune garçon devra rester en Inde pendant 8 mois environ pour suivre tous les traitements nécessaires. Bien sûr, tout cela a un coût et c'est ce qui complique davantage le cas de Praneel.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif et suivre tous ses traitements en Inde, Praneel a besoin d'environ Rs 11 millions. Une somme colossale qu'il faut impérativement réunir et dans les plus brefs délais. Jusqu'à présent, Rs 1 million a été récolté, mais la route est encore longue.

Un quotidien chamboulé

Depuis l'année dernière, Praneel a adopté, malgré lui, un nouveau mode de vie. Il ne consomme pas d'huile, ni de sel et même certains légumes verts. Et si son alimentation est contrôlée, le jeune garçon a dû aussi se résoudre à abandonner tout ce qu'il aimait faire avant la maladie. Aujourd'hui, il ne peut plus jouer comme avant, ne peut même pas sortir comme il le veut à cause des risques d'infections. Heureusement, il a pu reprendre l'école, mais là encore en prenant mille précautions au préalable. Et il y a les médicaments, les rechutes, les allers-retours chez le médecin... une situation compliquée, mais que Praneel vit courageusement. S'il lui arrive de faire des colères plus souvent, il continue malgré tout à rigoler et à mener sa vie de guerrier.

Certes Praneel a besoin d'une somme colossale pour s'en sortir, mais ensemble, rien n'est impossible. Chaque roupie, chaque élan de solidarité compte et nous pouvons aider à faire avancer les choses.

Qu'est-ce que la cardiomyopathie dilatée ?

C'est une maladie du muscle cardiaque qui empêche le cœur de pomper le sang correctement. Dans ce cas, la taille des cavités cardiaques, notamment celle du ventricule gauche, augmente. Le muscle du cœur s'affaiblit et celui-ci n'a plus assez de force pour pomper le sang. Dans les cas les plus graves, une transplantation cardiaque est alors nécessaire.