Madagascar: Covid / Indemnité à la retraite - Des escrocs extorquent des fonds

" Avis important ! À compter d'aujourd'hui, le ministère de l´Économie et des Finances du gouvernement émettra une aide économique pour Covid-19 afin d'aider les citoyens éligibles. Vous aurez la possibilité d'être et bénéficiaire et de recevoir au minimum 1 516 600 ariary ".

Ce genre de fausses annonces circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Une tentative d'escroquerie puisque les auteurs invitent le public à cliquer sur un lien demandant de leur fournir des informations individuelles, pour ensuite, leur soutirer de l'argent. Par ailleurs, des retraités ont également été victimes d'extorsion d'argent.

En effet, des personnes se sont déclarées être des agents chargés de les aider à bénéficier de l'indemnité d'installation à la retraite. Ces faussaires demandent entre 18 000 ariary et 25 000 ariary.

Des retraités sont tombés dans ce piège. Face à ces actes d'escroquerie, le ministère de l'Economie et des Finances informe que tous les services au sein du ministère sont gratuits et que seuls le site web officiel et sa page Facebook donnent les informations véridiques et crédibles.