Ile Maurice: Incitation à la haine raciale alléguée - Me Akil Bissessur abandonne sa motion contre la police

Et le sourire revient pour Me Akil Bissessur. Le commissaire de police s'est engagé à ne pas l'interroger "under caution" ni procéder à son arrestation. C'était hier matin devant le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau, siégeant en référé.

Le commissaire de police a indiqué qu'il prendra contact avec le Directeur des poursuites publiques (DPP) pour prendre connaissance de ses instructions afin de décider de la marche à suivre. Fort de l'engagement pris par la police, Me Bissessur n'a eu d'autre choix que d'abandonner sa motion.

Lors de l'audience en référé, jeudi, le juge OhsanBellepeau avait émis un ordre intérimaire contre la police lui interdisant de procéder à l'interrogatoire de Me Bissessur "under caution" et de l'arrêter. La police soupçonne l'avocat d'avoir commis le délit d'incitation à la haine raciale.

Dans son affidavit, Me Bissessur a fait l'historique de son arrestation et celle de sa compagne dans la nuit du 19 au 20 août dernier. Il a retenu les services de Me Antoine Domingue, Senior Counsel, Me Sanjeev Teeluckdharry, avocat, et Me Ayesha Jeewa, avouée.