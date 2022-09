Seychelles/Madagascar: Football - CAN U23 - Madagascar contre Seychelles ce jour

Les jeunes Barea vont affronter les Pirates des Seychelles, ce jour au Stade Barea, pour le compte du premier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U23, au Maroc en 2023.

Le rendez-vous est donné à 16 heures. Les protégés de Herimanitra Rabeharisoa, alias Hery Be, sont fin prêts. Leur objectif c'est de remporter la victoire et de suivre le parcours des Barea au CHAN. " Chaque joueur, qu'il soit expatrié ou local, est à son niveau mais le seul objectif c'est de gagner. Nous avons bien travaillé sur la communication et la cohésion des joueurs durant ces quelques jours de regroupement. Après la déclaration de la CAF annonçant que les joueurs nés en 2000 ne peuvent plus jouer, on a fait quelques changements sur la liste des joueurs. Beaucoup d'entre eux sont des nouveaux joueurs. Nous n'avons pas eu le temps de regarder un match de notre adversaire. Pourtant, on a bien affermi notre stratégie ", a fait savoir le coach.

Les Barea comptent aussi sur le soutien des supporters. Les Seychellois, eux, sont issus d'une équipe composée notamment des joueurs de 18 ans. Ils sont tous des expatriés. Le coach Marcel Nolin s'est contenté des joueurs locaux. " Etant donné qu'on joue la double confrontation à Madagascar, les matches s'annoncent très difficiles. Les Malgaches disposent des joueurs expatriés et ont un niveau supérieur. Nous devons établir une bonne stratégie pour avoir de bons résultats ", a-t-il annoncé. Le match retour se jouera mardi, toujours au Stade Barea.