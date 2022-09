Togo: Paiements simplifiés

Après le Bénin et la Côte d'Ivoire, la solution Kkiapay est disponible au Togo depuis début septembre.

KKiaPay permet aux commerçants et aux e-commerçants de recevoir des paiements par Mobile Money et cartes bancaires de manière simple et sécurisée.

Il existe une formule gratuite basique et un forfait payant avec assistance technique.

L'entreprise a développé et exploite depuis plus de deux ans une plateforme d'agrégation de solutions digitales de paiement ainsi qu'une plateforme de marketing et notifications intelligente.