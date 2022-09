Afrique: Transport aérien- L'Usycaa suspend son mot de grève d'ordre pour dix jours

Le Bureau Exécutif de l’Union des Syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna(Usycaa), annonce la suspension de son mot d’ordre de grève pour une durée de dix jours à compter de ce samedi 24 septembre 2022. A -t-on appris de source officielle, à Abidjan ; la capitale économique ivoirienne avec son aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan-Port Bouet. Par ailleurs, hub aéroportuaire de premier plan en Afrique de l’ouest, où les autorités aéroportuaires et le ministère ivoirien des transports avaient déployé « des mesures urgentes », pour ne pas perturber le trafic aérien.

Dans la déclaration dont copie a été remise à la presse, ledit syndicat pour donner sa chance à la négociation et après l’implication des hautes autorités ivoiriennes et sénégalaises dans la gestion des préoccupations et revendications des contrôleurs aériens.«(…) considérant l’implication personnelle de son excellence Monsieur Patrick Achi, Premier Ministre, sur instruction de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, qui a fait la promesse ferme de porter les préoccupations des contrôleurs aériens au niveau qui convient(…) » d’une part, et d’autre part, « considérant la séance de négociation entre le Secrétaire général exécutif de l’Usycaa, le ministre des Transports du Sénégal et monsieur le Directeur général de l’Asecna, et les conclusions qui en ont résulté, ainsi que l’engagement de certaines autorités des différents pays membres de l’Asecna » et « l’ampleur de l'impact du mouvement de grève en cours sur l’économie des Etats et les activités des usagers de l’air désorientés par des communiqués trompeurs(…) »,ils ont suspendu leur mot d’ordre de grève. Ainsi donc, les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par l’Asecna à compter du samedi 24 Septembre 2022 à 12H00 Tu.

Toutefois, précise la note, « cette nouvelle suspension est consentie par les contrôleurs aériens de l’Asecna pour donner une fois de plus une chance au dialogue en vue de la satisfaction de leur plateforme revendicative en huit points »