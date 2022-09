Congo-Kinshasa: Equipe de France - Axel Disasi décu de ne pas avoir été appelé

Joueur d'origine congolaise, Axel Disasi attendait d'être appelé en équipe de France vu que son nom figurait parmi les possibles surprises de la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Autriche et le Danemark.

Mais finalement, le défenseur de l'AS Monaco n'a pas été convoqué, le sélectionneur des Bleus lui ayant préféré ses coéquipiers Benoît Badiashile et Youssouf Fofana. Une grosse déception pour Disasi.

" Je voyais mon nom circuler un peu donc j'étais aux aguets. Si ça m'a fait chier ? (Question posée par le consultant Emmanuel Petit, ndlr) Je voulais rester poli mais tu l'as dit à ma place ", a confié Disasi sur RMC, propos relayés par Maxifoot.

" L'équipe de France ? C'est dans un coin de ma tête. Quand on performe, on est tout de suite amené à toucher des objectifs assez haut. Je pense qu'il n'y a pas plus haut que l'équipe de France. Les performances que je réalise en ce moment me permettent de prétendre à une place mais il faut continuer dans cet état d'esprit et confirmer parce que c'est le plus dur ", ajoute Axel Disasi.