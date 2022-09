Algérie: Djamel Belmadi - " On veut se qualifier pour la CAN "

Victorieux hier face à la Guinée en match amical (1-0), les Fennecs ont alors bien entamé leurs préparatifs pour les prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d' Afrique des Nations 2023. Au sortir de ce premier succès, le sélectionneur local Djamel Belmadi a une fois encore réitéré ses ambitions.

" On veut se qualifier pour la CAN déjà, utiliser les matchs de qualifications pour grandir, a-t-il confié. On est encore loin de la CAN même si les choses vont vite arriver. Il y aura des cadres et de nouveaux joueurs. On veut remporter des titres. Je n'ai pas envie de parler de qualification à la Coupe du Monde. C'est encore loin. On fait preuve d'humilité mais on va être ambitieux ", a laissé entendre l'entraîneur de 46 ans dans des propos rapportés par dzfoot.