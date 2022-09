Afrique: Côte d'Ivoire - Togo / Paulo Duarte - " On va jouer contre une équipe compétitive qui a de l'expérience "

La sélection togolaise de football affronte ce samedi 24 septembre 2022 celle de Côte d'Ivoire en amical sous le coup de 16h GMT. A quelques heures du coup d'envoi de la rencontre, le sélectionneur national des Eperviers A, Paulo Duarte a livré ses impressions. Voici un extrait de son interview.

" Travailler avec une équipe nationale est différent de celui avec un club. On a travaillé seulement 5 jours et chaque fois qu'on va jouer, on a 4 ou 5 entraînements possible mais on s'adapte et il faut que je sois capable d'intégrer les joueurs dans le système que je veux, donner des informations sur la tactique et des informations positionnelle sur le terrain c'est ça que je fais. Et j'ai senti que les joueurs se sont adaptés, c'est une réponse fantastique pour le match. On va changer 7 joueurs titulaires des deux derniers matchs. On va donner l'opportunité à d'autres joueurs aussi. Parmi les titulaires on note des blessés comme Djene Dakonam, Thibault Klidje, ou encore Attey Youssouf. On va jouer avec les latéraux plus offensifs. On attend voir comment va se comporter la défense et celui qui va jouer les pionniers, corriger certaines petites erreurs de gauche à droite. On va jouer contre une équipe compétitive qui a de l'expérience, une fois sur le terrain, il faut qu'on compte sur notre qualité aussi ", a déclaré le sélectionneur des Eperviers du Togo.