Gabon: La deuxième édition du SAMEAU se referme en beauté

Tout est bien qui finit bien. La deuxième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique (SAMEAU) s'est achevée ce samedi 24 septembre 2022 à Libreville. Plusieurs participants sortent satisfaits de la formation et espèrent que ce genre d'initiative se renouvelle chaque année.

Les rideaux viennent de tomber sur deuxième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique (SAMEAU). Et tout est bien qui finit bien. Le SAMEAU, faut-il le rappeler, est l' initiative de l'Agence de communication Événementielle Gabkulture Évent, en partenariat avec les ministères de la Communication, de l'Economie numérique et de la Culture et des Arts. Cette édition, faut-il le rappeler a pour thématique : "La transformation de l'audiovisuel par le numérique".

L'implication des membres du gouvernement à la réussite de ce salon, témoigne de la nécessité marquée par le ministre de l'Economie numérique et le ministre de la Communication, dans leurs allocutions de circonstance pour une plus grande expression des partenariats public-privé dans la résolution des problèmes de notre société.

Le comité d'organisation se félicite du déroulement des différentes formations reçues par les participants venus massivement. Une occasion pour ces participants de brandir leurs attestations comme pour montrer l'important de ce rendez-vous d'apprentissage. "Nous sommes heureux d'avoir pris part à cette formation. Nous avons beaucoup appris. Nous avons rencontré de grands formateurs, qui pour certains, sont des modèles. Cela nous inspire à travailler dur pour atteindre les grandes marches de ces différents métiers" fait savoir David qui en demande davantage.

Jennifer Nupsia de Mayombo, Présidente du Comité d'organisation du SAMEAU est revenue sur les attentes de cette deuxième édition qui visait à la mise en place d'un fonds destiné à financer plus de projets innovant de la culture, de la communication et du numérique, de soutien aux projets culturels notamment l'industrie culturel qui est un défi de l'heure.

Au cours de son allocution, la Présidente du Comité d'organisation du SAMEAU a souligné la nécessité de la formation. "Nous l'avons souligné dans notre allocution d'ouverture, les besoins en formation de nos agents et jeunes sont énormes dans ce sens. Nous espérons que les ateliers auxquels les uns et les autres se sont inscrits auront contribué à éveiller davantage cette envie de formation, tout autant qu'ils auront apporté des lumières sur ces métiers de l'information, de la communication et du cinéma, que plusieurs parmi nous, aurons abordé sans la science nécessaire, s'ils n'ont oublié cette science en chemin".

Comme l'édition précédente, le Comité d'organisation note une participation active des professionnels, des étudiants et des passionnés des métiers du numérique et de l'audiovisuel afin de se faire former dans le multimédia, la photographie, l'infographie, la réalisation montage vidéo et pilotage de drone, journalisme, community manager et bien d'autres. "Nous en avons encore besoin. Organisez nous des formation, nous qui n'avons pas assez de moyens pour aller nous former ailleurs. Nous avons de la matière au pays. Il y a des formateurs aguerris ici au Gabon. Nous demandons aux autorités d'impulser cette dynamique pour nous jeunes" lâche Fabrice M,un des participants.

Il faut rappeler à des fins utiles que l'événement s'est tenu sur quatre jours. La deuxième édition comptait 6 ateliers retenus pour 200 participants dans l'ensemble des ateliers et plus de 500 visiteurs qui se sont rendus au village des médias.