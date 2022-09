Afrique: Trêve FIFA - La RDC s'incline devant le Burkina Faso à Casablanca

Pour sa première sortie comme patron du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), le sélectionneur Sébastien Desabre a enregistré une défaite, le 23 septembre au stade Père Jego de Casablanca, au Maroc, face aux Etalons du Burkina Faso du sélectionneur français Hubert Velud.

Un but à zéro, c'est le score de la rencontre en faveur des Etalons du Burkina Faso face aux Léopards. Une réalisation du meilleur joueur du match, l'expérimenté Bertrand Traoré, à la 55e mn sur une somptueuse frappe instantanée de gauche après une remise d'un coéquipier, hors de portée du gardien de but Lionel Mpasi Nzau titularisé pour la première fois avec les fauves de la RDC. L'on a remarqué une équipe des Léopards timorée, en manque d'automatisme. Si la défense a semblé en place en première période, le milieu de terrain congolais a été un peu en difficulté dans les duels, et les Léopards ont tenté de faire le jeu direct, tentant d'apporter un peu de danger dans le camp adverse. Ainsi, Ben Malango a failli faire mouche en première période, tout comme Akolo.

En seconde période, les remplacements ont redonné un peu de vivacité au milieu, notamment avec Edo Kayembe. Moutoussamy a raté la balle de l'égalisation, sa frappe dans la surface de réparation s'est envolée. Les Léopards n'ont pas été ridicules. Mais on a noté des déchets techniques, une équipe quasiment sans leader technique capable d'un coup d'éclat comme Gaël Kakuta ou encore Paul-José Mpoku qui pouvaient être précieux dans la possession de balle, les balles arrêtées et le dernier geste offensif.

Rappelons que le dernier match entre les deux pays s'était soldé sur une large victoire du Burkina Faso (3-0) en Tunisie.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Sébastien Desabre avait préféré le portier de Rodez, à l'absence du titulaire Joël Kiassumbua. En défense, Gédéon Kalulu (remplacé par Mukoko Amale) a célébré sa première titularisation sur le flanc droit. Première titularisation également pour le défenseur central de Simba SC de Tanzanie, Henoc Inonga Baka, à côté de Nathan Idumba Fasika. Et sur le côté gauche de la défense, le taulier Arthur Masuaku a bien été en place. Samuel Moutoussamy, Samuel Bastien Binda (remplacé par Edo Kayembe) et Neeskens Kebano (blessé sorti à la 18e mn et remplacé par Chadrac Akolo remplacé lui aussi par Arnaud Lusamba) ont formé le trio du milieu de terrain, alors que Ben Malango (remplacé par Jackson Muleka), Yoane Wissa et Meschak Elia (remplacé par Glody Lilepo Makabi) ont constitué le trio de l'attaque.

D'autres joueurs sont restés sur le banc, notamment le gardien de but Siadi Ngusia, les défenseurs Arsène Zola, Chadrac Boka Issaka, les milieux de terrain Michée Mika, Philippe Kinzumbi et Fabrice Ngoma Lwamba. Notons-le, il y a eu des absences notables du côté congolais : Chancel Mbemba, Cédric Bakambu, Silas Katompa, Joël Kiassumbua, Théo Bongonda, Marcel Tisserand (pas retenu), etc.

Du côté du Burkina Faso, le onze de départ d'Hubert Velud s'est composé du gardien de but Hervé Koffi Kouakou, et dans le champ, Bandaogo Abdul, Tapsoba Edmond Faycial, Kaboré Issa, Yago Steeve Farid, Touré Ibrahim Blati, Traoré Bertrand Isidore, Sangare Gustago Fabrice, Ouattara Dango Aboubacar, Tapsoba Abdoul Fessal et Fofana Adama.

Le second match des Léopards dans cette trêve Fifa est prévu le 29 septembre sur la même aire de jeu, contre les Lones Stars de la Sierra Leone.