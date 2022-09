Afrique: Carlos Lampe, gardien de Bolivie - "C'est excitant de jouer contre des joueurs de classe mondiale"

"C'est toujours excitant de jouer contre des joueurs de classes mondiales. Nous avons été éliminés par des joueurs de grands niveaux tels que ceux du Brésil, de l'Argentine et d'ailleurs. Mais, il faut dire qu'on gagne toujours en expérience avec des joueurs de ce genre comme on peut le voir dans l'équipe du Sénégal".

"Justement, on a vu beaucoup de matchs du Sénégal et on les a bien étudiés. On l'a suivi pendant la Coupe d'Afrique des Nations surtout son match contre l'Egypte. Il a une équipe avec des joueurs de bonnes qualités physiques. Ils jouent dans une attaque verticale avec des joueurs qui vont très vite. On connaît bien la vitesse des joueurs sénégalais et on a bien travaillé pour faire une bonne opposition à ce type de jeu. Evidemment, la Bolivie a sa propre identité et on va essayer de faire un match tactique".