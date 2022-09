Cote d'Ivoire: Abidjan - Cinq conducteurs ivres interceptés ce week-end

" Cinq conducteurs dont trois à Cocody et deux à Yopougon ont été contrôlés positifs à l'alcool et mis à la disposition respectivement des commissariats de police du 35eme et 17eme arrondissement pour conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui avec retrait des permis de conduire en vue de leur transmission à la Commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. " C'est le bilan des opérations menées par la police spéciale de la sécurité routière (PSSR) du ministère des Transports dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022.

Selon le commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader, le directeur de la PSSR, les cinq hommes, âgés de 27 à 44 ans, ont été interceptés pour des valeurs d'alcool dépassant parfois le double du taux de 0,8 g/l de sang, seuil tolérable en vigueur en Côte d'Ivoire.

Ces contrôles, poursuit-il, visent notamment à stopper les conducteurs indélicats et réduire efficacement le nombre d'accidents dus à la conduite en état d'ivresse. " Les conducteurs doivent choisir entre boire ou conduire. Il faut que chacun prenne conscience que conduire en état d'ivresse est une infraction grave et un danger pour tous ". Notons que cette opération particulièrement marquée par la traque contre l'alcoolisme au volant, a permis de réaliser au total 83 tests d'alcoolémie sur les automobilistes des communes de Cocody et de Yopougon.