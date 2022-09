Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de basketball - La Fécoket engagée à relancer la compétition

La douzième édition de la Coupe du Congo de basketball va se disputer du 27 au 28 décembre à Pointe-Noire, uniquement en version masculine. La compétition reprendra ses droits après six ans d'interruption.

La compétition qui mettra aux prises les équipes vainqueurs de la Coupe de la ville des ligues de Brazzaville et Pointe-Noire est qualificative pour la Coupe d'Afrique des clubs champions, a précisé la Fédération congolaise de basketball (Fécoket). Elle se déroulera conformément aux règlements officiels de la Fédération internationale de basketball, la Fiba-Afrique, et les regléments généraux des compétitions de la Fécoket. Le comité d'organisation souligne que toute équipe ayant été frappée d'une amende par la Ligue ou la Fédération doit s'acquitter de celle-ci pour prétendre prendre part à la compétition, dont les rencontres se joueront sur un seul terrain homologué par la Fécoket.

" Les rencontres se jouent en demi-finales et finale directe et officiées par les arbitres internationaux et fédéraux désignés par la fédération ", précise le règlement, ajoutant que seules les équipes finalistes seront récompensées. La Fécoket limite la taille de chaque délégation à quinze membres, notamment douze joueurs, un entraîneur et deux dirigeants d'autant plus que " les frais de transport, d'hébergement et de la restauration sont à la charge des équipes ".