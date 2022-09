Congo-Brazzaville: Gouvernement Makosso II. Une équipe en quête d'efficacité

Le ministre d'Etat, Florent Ntsiba, directeur de cabinet du président de la République a dévoilé hier soir la liste des trente-sept membres du nouveau gouvernement du Premier ministre Anatatole Collinet Makosso. Les Congolais attendent de la performance.

Les choses se sont quasiment accélérées. Le 22 septembre on découvrait au journal de 20 heures, sur Télé-Congo, le communiqué signé du ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, dans lequel le Chef de l'Etat renouvelant sa confiance au Premier ministre Anatole Collinet Makosso lui enjoignait de " faire, dans un délai approprié, des propositions susceptibles de concourir à une plus grande efficacité de l'équipe gouvernementale ".

Quarante-heures après, Florent Ntsiba est revenu à la charge cette fois en présentiel, pour dévoiler la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Si d'aucuns se demandaient quand est-ce que le chef du gouvernement avait-il remis sa démission et celle de son équipe au président de la République, la perspective de l'entrée en fonction du gouvernement Makosso II, confirmé à son poste, ne faisait pas de doute.

Quelques nouvelles figures, quelques départs et retours, un léger jeu de chaises musicales, de nouvelles attributions aussi mais toujours avec des piliers à leurs places, le gouvernement publié le 24 septembre n'a certainement pas été un moment de grand chambardement. Il faut pourtant s'attendre à ce qu'Anatole Collinet Makosso et ses trente-sept ministres d'Etat, ministres et ministres délégués poursuivent la marche vers le développement avec encore plus de détermination car les défis sont multiples et sans doute pour l'essentiel identifiés quand on en réfère au projet de société du président de la République : diversification de l'économie, réformes structurelles, santé, éducation, chômage, dette intérieure, sécurité des personnes et des biens, changement climatique, diplomatie, confiance des investisseurs et des partenaires au développement...

A l'expérience

Comparativement à la précédente équipe, forte elle aussi de trente-sept noms, la liste des ministres d'Etat s'est allongée avec l'arrivée de Jean-Jacques Bouya en charge de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. C'est un chantier dense quand on observe la demande dans ce domaine à travers le territoire national. Il rejoint Firmin Ayessa, Claude Alphonse Nsilou, Pierre Oba et Pierre Mabiala qui retrouvent leurs fonctions respectives. Si Charles Richard Mondjo conserve son portefeuille à la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou reprend pour sa part l'Intérieur, l'administration du Territoire et le développement local, monnayés une année plutôt contre la Sécurité et l'ordre publique qui lui reviennent à temps plein.

Jean Rosaire Ibara, Jean-Claude Gakosso, Paul Valentin Ngobo, Bruno Jean-Richard Itoua, Thierry Lézin Moungalla, Ange Wilfrid Bininga, Ingrid Ghyslaine Olga Ebouka-Babackas, Josué Rodrigue Ngouonimba, Arlette Soudan Nonault, Rosalie Matondo, Gilbert Mokoki, Denis Christel Sassou N'Guesso, Hugues Ngouélondélé, Antoine Nicéphore Filla Saint-Eudes, Jacqueline Lydia Mikolo, Emmanuel Adouki, Jean-Luc Moutou, Thierry Magessa Ebome, Léon Juste Ibombo, Inès Nefer Ingani, Irène Mboukou Kimbassa, ont pour l'essentiel gardé leurs attributions de la première équipe en dépit de quelques réaménagements. Il semble que le Sport n'a pas été répertorié.

Des entrées

Jusque-là Secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaye va désormais officier à l'Economie et aux Finances, héritant d'une partie des prérogatives naguère dévolues au sortant Roger Rigobert Andely. De l'Energie et hydraulique qu'il laisse à Emile Ouosso, Honoré Sayi remplace Jean-Marc Thystère Tchiacaya aux Transports, aviation civile et marine marchande, ce dernier étant nommé aux Zones économiques spéciales où siégeait l'actuel ministre de l'Energie.

Après une année à la Décentralisation, Guy-Georges Mbaka prend l'Economie fluviale et les voies navigables pendant que Ludovic Ngatsé, ancien délégué au Budget monte ministre titulaire ajoutant à cette atribution les comptes publics et le portefeuille public. Nouvelle entrante, Lydie Pongault prend en charge l'Industrie culturelle, touristique, artistique et les loisirs. Là aussi vaste chantier quand on sait que la culture est un trait d'union vital entre les peuples et les pays. Délégué auprès du Premier ministre, Jean-Luc Okio garde la Réforme de l'Etat ; Juste Désiré Mondélé, conseiller spécial du président de la République récemment à la tête du département politique est quant à lui délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local.

D'ici-là le ballet des passations de service s'ébranlera dans Brazzaville, siège des plus hautes institutions publiques et aussi de toutes les attentes des Congolais intéressés à savoir quel rythme et quelle cadence la capitale politique de leur pays impulsera dans les ministères pour porter leurs espoirs et les rendre moins interrogatifs sur l'action de l'exécutif. Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, à vos marques, partez !