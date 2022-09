Congo-Brazzaville: Nasa hackathon - La première édition invite les Congolais à apporter des solutions aux défis de l'espace

Du 1er au 2 octobre, les jeunes développeurs, codeurs, innovateurs, designers, ingénieurs et autres participeront à la première édition de Nasa hackathon au Congo. Ce challenge organisé par la Nasa international Space Apps met en exergue le génie congolais concernant la résolution de certains problèmes de l'environnement détectés par les experts de la national aéronautiques and space administration (Nasa).

Après la session d'échange avec les potentiels candidats, la semaine dernière, les organisateurs du challenge Nasa hackathon au Congo ont entretenu les membres du jury, le 23 septembre à Pointe-Noire. L'objectif était de les briefer sur le déroulement et la conduite à tenir lors de la compétition. Le message était bien clair, puisque ces derniers se sont engagés à bien exécuter le travail en appréciant beaucoup plus la qualité du projet, sa viabilité, son impact social et son originalité.

A en croire Elvy Gotiene, membre de l'équipe d'organisation, cette compétition est une façon de valoriser la créativité et la pensée critique. " Notre mission est de tirer parti de cet intérêt pour encourager la croissance et la diversité de la prochaine génération de scientifiques, de technologues, de concepteurs, de conteurs, d'ingénieurs et d'autres professionnels. Les participants peuvent s'inscrire via WhatsApp au 06 965 93 79 ", a-t-elle indiqué.

La créativité des jeunes Congolais est ainsi attendue, notamment dans la proposition des projets innovants allant dans le sens de solutionner les problèmes que rencontrent l'homme et la société. Ce challenge international qui arrive pour la première fois au Congo s'organise déjà à l'international et mettra aux prises, début octobre, les acteurs de plusieurs pays du monde. Il constitue ainsi une opportunité pour les Congolais qui souhaitent exporter leur savoir-faire. Ils peuvent, comme les autres participants, engager gratuitement la Nasa et bénéficier des données ouvertes pour résoudre les problèmes du monde réel sur terre et dans l'espace.

Selon l'organisateur de ce challenge au Congo, Luc Ibata Okalobe, chaque mois d'octobre, au bout de deux jours, Space Apps rassemble des participants du monde entier à travers de centaines d'événements locaux en personne et en virtuel pour résoudre des défis soumis par des experts de la Nasa. " Après le hackathon, les soumissions de projets sont jugées par des experts des agences spatiales et les gagnants sont sélectionnés pour l'un des dix global awards. Space Apps fournit aux résolveurs de problèmes du monde entier, les données gratuites et ouvertes de la Nasa, donnant aux équipes la possibilité d'apprendre à utiliser ces ressources pour résoudre les défis de chaque année. Des prix seront décernés et les meilleurs projets à l'international assisteront au lancement de la fusée de la Nasa, aux États-Unis ", a-t-il expliqué.

Depuis sa création en 2012, l'international Space Apps challenge de la Nasa a engagé plus de 180 000 inscrits de plus de 150 pays à utiliser les données ouvertes de la Nasa pour créer des solutions innovantes aux défis auxquels la terre et l'espace sont confrontés. Space Apps est une initiative dirigée par la Nasa et organisée en collaboration avec d'autres partenaires. Au Congo, à Pointe-Noire exactement, l'organisation est gérée par Okalobé School.