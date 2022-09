Afrique: CAN U23 préliminaire - La RDC accroche l'Ethiopie à Addis-Abeba

Les Léopards de moins de 23 ans ont imposé un nul de zéro but partout, le 22 septembre au stade Abebe-Bikila d'Addis-Abeba, aux Walyas U23 d'Ethiopie, en match aller du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2023 au Maroc.

Pour ce match, le nouveau sélectionneur des U23, Raoul Jean-Pierre Shungu, a aligné une équipe composée du gardien de but Esdras Kabamba, et dans le champ Bachir Langata Mussa, Charve Sangana Onoya, Denis Mutuila Tenda, Steven Ebuela (capitaine), Elie Mpanzu Nkibisawala, Exaucé Mufuele Sasa, Gloire Mujaya, Helton Kayembe Mujinay, John Bakata Amsini et Patient Mwamba.

Sur le banc des remplaçants, il y a eu Akram Bongonga Bwanga, Christian Kalala, Christopher Pindi Mambote, Jonathan Nsona Kinkela, Joseph Melengwe Mutswa (gardien de but), Ramazani Tshimanga Tshilembi et Rolly Wangu Balumbi.

Ce résultat d'égalité peut bien être un piège pour les Léopards U23, obligés de l'emporter à Kinshasa, et surtout éviter un match nul avec des buts marqués, au risque d'être recalés suite à la règle du but marqué à l'extérieur comptant double en cas d'égalité. Le second acte de cette double confrontation est donc prévu le 27 septembre au stade des Martyrs.