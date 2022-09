Afrique: Sénégal vs Bolivie - Découvrez le onze de départ des deux équipes

Le Sénégal affronte la Bolivie ce samedi à 19h, au Stade de la Source (Orléans), dans le cadre d'une rencontre amicale. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Aliou Cissé a présenté une équipe remaniée, comparée au dernier 11 de départ contre le Rwanda (1-0) en qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Après le forfait de Edouard Mendy et les absences de Saliou Ciss et Youssouf Sabaly, Aliou Cissé a préféré titulariser Alfred Gomis, Fodé Ballo-Touré et Moustapha Name, Abdou Diallo et Kalidou Koulibaly présents dans l'axe.

Non qualifiée pour le Mondial 2022 au Qatar, la Bolivie a terminé 9e sur 10 du classement des matchs de qualification (zone Amérique du Sud).

Au milieu on a Pape Guèye, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr, Krépin Diatta, Boulaye Dia et Sadio Mané seront devant.