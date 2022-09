Cote d'Ivoire: Economie et Budget - Le cadre de référence de la gestion des risques et contrôle internes dépoussiéré

Révision et appropriation du cadre de référence de gestion des risques et de contrôle interne du ministère de l'Economie et des Finances et celui du Budget et du Portefeuille de l'Etat. Du 12 au 16 septembre à Grand-Bassam, des cadres issus des directions générales et services rattachés à ces deux ministères ont travaillé à dépoussiérer ce cadre de référence.

A l'ouverture du séminaire le 14 septembre dernier, l'inspecteur général des finances Lassana Sylla a rappelé que depuis l'adoption de ce cadre de référence, plusieurs réformes budgétaires et comptables ont été mises en œuvre. En outre, le nouveau schéma directeur des finances publiques pour la période 2022-2024 portent sur des réformes qui renforcent davantage les cadres budgétaire et comptable ainsi que les contrôles et l'évaluation des finances publiques. D'où, a-t-il expliqué, la nécessité réviser le cadre de référence de gestion des risques et de contrôle interne adopté en 2018 et de faire l'état des lieux des systèmes de contrôle interne existant par rapport au cadre de référence.

" Cette activité vient à point nommé au moment où les réformes budgétaires et comptables sont quasi achevées et budget-programmes effectivement mis en œuvre ", a fait savoir Adama Sall. Ce cadre de référence actualisé, a-t-il indiqué, prendra en compte ces réformes qui impactent l'environnement de contrôle des différents programmes des deux ministères.

Outre la révision du cadre de ce cadre de référence, les séminaristes ont élaboré le glossaire d'audit et de contrôle internes communs à ces ministères. Par ailleurs, ils ont été sensibilisés sur le référentiel COSO 2013 et formés à l'utilisation de ma grille d'auto-évaluation commune de contrôle du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat.