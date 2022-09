Cote d'Ivoire: Modernisation du Port de San Pedro - Snedai Groupe, un acteur originel du projet TIPSP

Pas de doute. C'est une infrastructure qui va améliorer les performances du second port du pays et faire du bien à l'économie ivoirienne. Il s'agit du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro (TIPSP), inauguré le 14 septembre dernier, en présence du Premier ministre Patrick Achi ; du président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et du ministre des Transports, Amadou Koné.

Fruit d'un partenariat stratégique public-privé entre l'Etat et le Groupe ARISE Port & Logistics, le TIPSP a nécessité un investissement de près de 113, 4 milliards de FCFA. Actionnaire, à hauteur de 20% via sa filiale S. Energies, le Groupe SNEDAI est, depuis 2019, l'une des parties prenantes originelles du TIPSP.

Faut-il le souligner, le TIPSP répond à la volonté du gouvernement ivoirien de faire du port de San Pedro, un moteur de l'économie du pays et de la sous-région. Sa construction s'inscrit dans le cadre du programme national d'extension et de modernisation du Port de San Pedro. Déjà opérationnel depuis trois mois, le TIPSP traite diverses marchandises, à l'import et à l'export entre autres des minerais, des produits cimentiers et pétroliers, des engrais, etc.

Le tout, avec une compétitivité et une qualité de services conformes aux plus hauts standards internationaux. A terme, le TIPSP devrait, fortement, contribuer à l'attractivité et la croissance économique de l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec des débouchées sous-régionalessur des projets de coopération et d'échanges avec plusieurs pays dela sous-région tels le Libéria, la Guinée, le Mali... et le reste du monde. Avec ses 14 filiales, un millier de salariés et des activités dans quatre secteurs économiques stratégiques à savoir l'énergie, le transport, les nouvelles technologies et l'immobilier-BTP (bâtiment et travaux publics), le Groupe Snedai, dirigé par Mme Lisa Bictogo épouse Sarr, est aussi engagé (à travers sa filiale Omnitravaux) dans la réalisation d'infrastructures sportives (Stade de San Pedro, hébergements) pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, prévue en janvier en 2024 en Côte d'Ivoire.