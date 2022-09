Afrique: CAN séniors dames de handball - Les Diables rouges locales en préparation

Plus d'une dizaine de joueuses évoluant au championnat congolais ont été sélectionnées en mi-septembre, pour participer à un stage de préparation de la 25e Coupe d'Afrique des nations (CAN), Sénégal 2022.

Au total, quatorze joueuses issues des meilleurs clubs du championnat d'élite congolais sont concernées par le stage qui se déroule au gymnase Nicole-Oba de Brazzaville. Il s'agit de Naomie Biniakounou, Bell-Grace Mbedi, Nordia Ondongo et Guynalie Mitsina Matondo d'US Renaissance; de Modelvie Okandze et Fredine Akiera pour le compte d'AS Otohô; Destinée Etou et Miss Sabaye de Cara; Ruth Kodia, Malvina Apendi et Avelle Ntondelé de l'Etoile du Congo et Guylaine Moumpoto, Belvina Lekoussouma et Guelchie Ngatsé d'As Neto.

Si ces athlètes et le bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball se sont engagés à peaufiner les stratégies de la sélection congolaise, plusieurs aspects de cette phase préparatoire continuent d'augmenter le suspense. A plus d'un mois du coup d'envoi de la compétition, du 9 au 19 novembre, les athlètes participent au stage à un rythme " pas trop motivant. Nous travaillons juste entre handballeuses locales. Il nous manque beaucoup de choses et c'est difficile d'évoluer dans ces conditions ", ont déclaré les athlètes.

Selon certaines indiscrétions, quelques joueuses de la diaspora vont rejoindre, dans les prochains jours, les joueuses locales afin de développer une cohésion au sein de l'équipe.

Les Congolais qui tergiversent encore dans la préparation devraient déjà tout mettre en place afin de défendre avec honneur leur casquette de leader africain. Le Congo est, en effet, considéré comme meilleur équipe du continent après son beau parcours à la récente Coupe du monde qui s'est déroulée en Espagne. Si les équipes comme l'Angola, le Cameroun ou la Tunisie feront le déplacement de Dakar avec une détermination complète, le pays hôte ne se présentera pas en victime résignée.