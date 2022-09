Cote d'Ivoire: Coalition des organisations unies - Viviane Zunon Kipré livre ses solutions pour un leadership féminin plus affirmé

Un moment de partage et d'enseignements. Dans le cadre des activités de la rentrée 2022-2023, la Coalition des organisations unies - consortium de 24 organisations, présidée par Désirée Bognini Djomand - a organisé une rencontre dénommée " Entr' Elles ", le samedi 17 septembre 2022, dans un réceptif hôtelier à Angré, dans la commune de Cocody.

Avec au programme une exposition et une causerie débat autour du thème : " Parcours d'une femme d'exception et défis pour un leadership féminin plus affirmé dans le paysage socio-économique ". C'est ailleurs dans le cadre de cette tribune que la sénatrice de la République, Viviane Zunon Kipré, est revenue sur son riche parcours.

De sa formation d'inspectrice du Trésor, elle a gravi les échelons pour se retrouver première femme cadre supérieure de la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Avant d'atterrir au Conseil d'administration de la SNPECI où elle a occupé la présidence, Mme Amblard Marie Elisabeth Viviane épouse Zunon Kipré a fait un passage à la CNPS, occupant successivement les postes de Directrice générale (DG) et de Présidente directrice générale (PDG).

Membre fondateur de l'Institut national d'administration de Côte d'Ivoire (INAD-CI) et Présidente du conseil d'administration (PCA) de cet institut qui a en charge la formation des administrateurs et des directeurs généraux des sociétés à participation financière gouvernementale, l'invitée spéciale de la Coalition des organisations unies est une réelle mine d'or pour les nouvelles générations.

Et si elle a occupé tous ces postes de responsabilités avec beaucoup de réussite, elle le doit à des valeurs qu'elle a bien voulu partager avec l'auditoire. "Je n'aime pas parler de moi-même. Mais je pense aujourd'hui que la femme a non seulement sa place dans le paysage socio-économique mais aussi politique. Le dernier recensement montre que les femmes représentent 48% de la population et nous devons occuper ces 48%. Je suis venue partager avec nos sœurs, nos filles, toute l'expérience accumulée durant ces nombreuses années. Et pour moi, je vois que ce sont des femmes qui en veulent. Ce que je peux dire, c'est d'avoir de la détermination, de se fixer des objectifs, quelque chose qui vous motive, accrochez-vous à ça", a dit la sénatrice de la République.

Et de poursuivre : " Croire en soi, avoir confiance en soi, et accepter de se former, c'est très important. Il faut se dire que chaque individu a une mission et cette mission se trouve dans tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons, faisons le bien en toute humilité, avec beaucoup de respect. Le respect est fondamental, respecter ses employés, ses fournisseurs, ses collègues, respecter l'environnement dans lequel on vit, c'est le sens de la responsabilité sociétale des entreprises".

Après Nanan Avoulachi 3, Reine Mère de Nouamou (Tiapoum), de la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (PLAMFE) qui a appelé à un changement de mentalité de "notre jeunesse parce que nos enfants n'ont pas de repères que ce soit dans la vie civile moderne et dans nos us et coutumes", la sénatrice Viviane Zunon Kipré a appelé les femmes leaders à "avoir des valeurs et à en être fidèles".

La sénatrice Dosso Maïmouna (San Pedro) a pris part à cette activité aux côtés du He for She de la Coalition des organisations unies, Georges Wenceslas Aboké.