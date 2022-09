Cote d'Ivoire: CAF - L'ASEC et le Sporting qualifiés pour le second tour préliminaire des compétitions interclubs

L'aventure se poursuit pour les ambassadeurs ivoiriens. L'ASEC Mimosas (Ligue des Champions) et le Sporting Club de Gagnoa (Coupe de la Confédération) ont brillamment passé le cap du premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Après une bonne tenue à la manche aller à l'extérieur, les représentants ivoiriens se devaient de terminer en beauté cette étape des compétitions. Et dans la capitale politique, au stade de Yamoussoukro, ils ne se sont pas loupés.

ASEC Mimosas, Kramo et Oura à la baguette

Déjà vainqueurs à Cotonou (2-1), les Jaune et Noir devaient confirmer ce résultat. Et ce dimanche 18 septembre, soutenus par les Actionnaires, ils ont remis le couvert. Portés une fois de plus par Kramo Aubin (7e), buteur au match aller, et Oura Anicet (90+4), passeur sur le but de Zouzoua Pacôme à Cotonou, les Mimos ont défait les Cotonniers d'Ouidah (2-0) au stade de Yamoussoukro. Soit un score cumulé de 4-1 au sortir de la double confrontation qui qualifie ainsi le champion ivoirien pour le second tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Un niveau de compétition où les coéquipiers du capitaine Essis Baudelaire feront face à l'opposition des Guinéens du Horoya AC. Une double confrontation entre deux formations qui ambitieuses qui promet des étincelles. Eliminée à cette étape lors de l'exercice précédent par les Algériens du CR Belouizdad, l'ASEC Mimosas devra monter un cran au-dessus dans son jeu, avant le rendez-vous d'octobre prochain.

Le Sporting à la fête

La formation de la cité du Goh est passée par toutes les émotions, le samedi 17 septembre, au stade de Yamoussoukro. Revenu de son expédition de Monrovia avec le gain du nul (0-0), le Sporting de Gagnoa s'est qualifié pour le prochain tour préliminaire de la Coupe de la confédération. Et dire que les Jaune et Bleu ont vu passer sous leurs yeux une éventuelle élimination. Un scénario imprévu qui a failli tout gâcher avec l'ouverture du score dès le quart d'heure de jeu des Libériens de Liberia Ship Corporate Registry Football Club (LISCR FC). Sheku Shérif (15e) trouve la faille dans la défense du Sporting pour ouvrir la marque. Il a fallu attendre la période d'oxygénation pour voir les Ivoiriens revenir dans la partie. Et cela en l'espace de dix minutes. Jean Marco Koffi (47e, 52e) et N'Da Kouadio Jean Francis (57e) ont inscrit coup sur coup trois buts pour offrir la qualification aux siens. Le Sporting réussit son premier examen de passage et défiera, au prochain tour, les Algériens de la JS Saoura. Le match aller a lieu à Yamoussoukro, avant le retour à Béchar.