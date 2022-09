Ile Maurice: Les cigarettes aromatisées et les paquets colorés bientôt interdits

Les firmes importatrices de tabac à Maurice se préparent déjà pour être en conformité avec la loi. A partir du 31 décembre 2022, toutes les boîtes de cigarettes auront des emballages neutres, sans couleurs et les cigarettes à capsules avec saveurs ou celles avec du tabac aromatisé seront interdites à l'importation. Donc, les cigarettes au menthol, à la cerise, au citron, entre autres, ne seront plus autorisées à la vente.

Les boutiques, les Duty-free shops ainsi que les firmes importatrices ont jusqu'au 31 mars 2023 pour épuiser tout leur stock. Car à partir du 1er avril, la vente des cigarettes qui ne sont pas neutres sera un délit à Maurice comme à Rodrigues.

Cette loi, qui figure dans les Public Health (Restriction on Tobacco Products) Regulations 2022. Selon une source au ministère de la Santé, cette décision a été prise pour être en accord avec les réglementations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "La loi survient après des années de travail et de consultation entre l'OMS et le ministère de la Santé à Maurice."

Cette décision, explique-t-on, a été prise au regard des statistiques qui ont démontré un rajeunissement des consommateurs de tabac et une augmentation des patients anciens fumeurs ou fumeurs atteints de problèmes cardiaques. Pour rappel, les maladies cardiovasculaires représentent 31,1% de cause principale de décès à Maurice. D'ajouter que selon le Non-Communicable Diseases Report de 2021, plus de 50% d'hommes, âgés entre 19 et 24 ans, sont fumeurs à Maurice.

"Beaucoup d'études ont démontré que non seulement cela affecte la santé de nos jeunes mais impacte aussi indirectement sur la société car le tabagisme entraîne de gros problèmes de fertilité à Maurice. De nombreux couples qui ont du mal à concevoir sont d'anciens fumeurs. Nos jeunes entrent souvent dans l'engrenage en commençant par choisir des marques par la couleur des boîtes ou par la saveur des cigarettes. Au niveau du ministère, nous pensons que cette nouvelle loi permettra de contenir le nombre de nouveaux fumeurs", explique un cadre du ministère.

Du côté des firmes importatrices, cette décision risque de diminuer leurs chiffres d'affaires.. Umarfarooq Omarjee, Executive Director d'OMJ Commercial, qui importe du tabac, soutient qu'en effet ces lois viendront apporter un grand changement dans le secteur de l'importation du tabac. Cependant, il faudra agir d'après les lois. "Nous avons été informés de cela depuis juin et nous prenons déjà nos dispositions depuis pour être en conformité. Personnellement, même si cela viendra apporter un changement aux chiffres d'affaires, je respecterai la loi car je suis conscient du mal que le tabac peut faire."