Ile Maurice: Accidents - 5 morts en une semaine

C'était l'hécatombe sur nos routes, cette semaine. Jeudi soir, Louis Roland Babet, 65 ans, qui était à vélo, est mort sur le coup après avoir été percuté par un 4x4. La veille, c'est un motocycliste de 32 ans, Jean Paul Revat, qui a succombé à ses blessures après que sa moto a terminé sa course contre un pylône électrique à Belle-Rose. Mardi soir, ce sont Abhinav Pitumbur et Nazhrool Peerbux, 21 et 29 ans respectivement qui n'ont pas survécu après une sortie de route à Union-Ducray tout comme le jeune Munish Maton, 27 ans, dont la moto a percuté violemment une voiture en stationnement à Riche-Fond, dimanche.

Drame à Union-Ducray 65 ans, cycliste tué

"Divesh laisse un grand vide" pleurent ses proches

Il était considéré comme le pilier de la famille après le décès de son père à l'âge de 52 ans en 2020. En effet, Abhinav Pitumbur, 21 ans, connu comme Divesh, avait repris le snack que gérait son père dans leur localité à Surinam. Le jeune homme connu comme Ti Colo était très apprécié dans son village. Son frère aîné Davesh, 22 ans, parle d'une perte énorme après le drame qui a secoué sa famille. "La vie ne sera plus pareille sans lui. Nous étions très proches, je lui faisais souvent des plaisanteries. Il laisse un grand vide parmi nous", confie Davesh. Les deux frères avaient un lien très fort après être nés à un an d'intervalle. Divesh est venu au monde le premier janvier et son frère le 2 janvier un an après. Ils avaient l'habitude de célébrer leur anniversaire ensemble. A présent Davesh explique que lui et sa mère s'occuperont du snack.

Divesh Pitumbur avait quitté sa maison mardi matin en compagnie de son ami d'enfance, Nasveer Peerbux, 20 ans, pour se rendre chez un médecin à Phoenix. Après ce rendez-vous, les deux amis se sont rendus à Bagatelle selon des proches. Ensuite Divesh Pitumbur et Nasveer se sont dirigés vers La Flora pour récupérer le frère de Nasveer Peerbux, Nazhrool, 21 ans, de son travail. Mais en route, l'inévitable s'est produit. La voiture de ces habitants de Surinam a dérapé à Union-Ducray et terminé sa course contre un arbre. L'impact a été d'une telle violence que la Toyota Vitz qui appartient à Divesh Pitumbur a été réduite en un amas de ferraille. Divesh et Nazhrool ont été projetés sur l'asphalte en passant à travers le pare-brise.

Quand les secours sont arrivés, les médecins n'ont pu que confirmer leur décès. Les pompiers ont dû être appelés pour extirper Nasveer, le rescapé de l'accident, de ce qui reste de la voiture. Il est admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle. Selon les premiers éléments de l'enquête policière, Nazhrool était au volant de la voiture lorsque les trois jeunes rentraient chez eux.

Nazhrool Peerbux laisse derrière lui son épouse et une fillette en bas âge. Son collègue de travail, encore sous le choc, peine à croire qu'il ne le reverra plus. "J'ai perdu un ami extraordinaire. Il était très sérieux dans son travail et parfois un peu timide", relate-t-il.

L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès des victimes à leurs multiples blessures.

Accident mortel à Glen-Park: Louis Roland Babet, 65 ans, cycliste tué

Cet habitant de La Caverne, Vacoas, a été victime d'un grave accident de la route dans la soirée du jeudi 22 septembre. Louis Roland Babet, 65 ans, qui était à bicyclette, a été percuté de plein fouet par un 4X4 à Glen-Park. Le chauffeur du véhicule, un jeune homme de 27 ans, doublait une voiture en sens inverse quand le drame s'est produit. Le cycliste est mort sur le coup. Si, dans son entourage, personne n'a voulu s'exprimer sur ce drame, selon des témoins de la scène, le corps de la victime est resté à même le bitume pendant plus d'une trentaine de minutes avant que les secours n'arrivent.

D'ailleurs, la députée Joanna Bérenger en a fait état sur sa page Facebook. Elle expliquait que : "Le SAMU a été prévenu aussitôt. Mais ce n'est qu'après plus de 30 minutes qu'une ambulance est arrivée, avec AUCUN infirmier ou médecin à bord, ne serait-ce que pourconstater le décès. Le SAMU ne compte actuellement que 11 ambulances POUR TOUTE L'ÎLE. Le corps de cet homme est resté au sol plus de 50 minutes..."

Sollicité à cet effet, le Dr Vidyavrattjee Ancharaz, acting director du SAMU a, lui, indiqué que parmi la foule se trouvait déjà un attendant et que ce serait d'ailleurs lui qui aurait appelé les secours, mais qu'il avait aussi précisé que la personne était décédée. "Il faut savoir qu'à cette heure-ci, les ambulances du SAMU sont toutes déjà prises et c'est une ambulance'ordinaire' de l'hôpital Victoria qui s'est rendue sur le lieu de l'accident."

Le Dr Ancharaz précise qu'une équipe de quatre professionnels est assignée à chaque ambulance du SAMU, soit deux infirmiers, un médecin urgentiste et un chauffeur-ambulancier, mais que pour les ambulances dites 'normales', il n'y a que le chauffeur et l'aide-chauffeur. "D'ailleurs, nous n'aurions rien pu faire pour cette victime."

L'acting director du SAMU souligne aussi que ce n'est pas au SAMU de transporter les victimes à la morgue mais aux mortuary vans de la police. "Mais dans ce cas-ci, il y avait également un souci avec la police et c'est au final, l'ambulance de l'hôpital qui a transportéla dépouille."

À savoir que le conducteur du véhicule a été arrêté pour homicide involontaire alors que le rapport de l'autopsie de Louis Roland Babet a conclu à une fracture du crâne.