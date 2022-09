Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Septembre 2022

Mali : Libération des 46 militaires ivoiriens -Le refus poli de Goita à recevoir la Cédéao

La junte militaire à Bamako par l’entremise de son Ministère des Affaires Etrangères a annoncé dans un communiqué transmis à Fratmat.info et en date du 24 Septembre 2022, que pour des raisons de calendrier, elle propose de recevoir la mission de haut niveau de la Cédéao, les 29 septembre ou 30 septembre 2022, à Bamako. (Source : fratmat.info)

Côte d’Ivoire : Assainissement et salubrité- Une mission de sensibilisation à Sirasso

Une délégation du ministère de l’Assainissement et de la Salubrité était récemment dans la sous-préfecture de Sirasso pour y former les populations sur les moyens de lutte contre la propagation de la Covid-19 et sur les pratiques familiales essentielles (Pfe). Le chef de la mission de la direction de l’Assainissement rural, Armel Bento a demandé aux femmes et aux jeunes de s’atteler à rendre leur environnement propre par la construction de toilettes, d’arrêter de déverser les eaux usées autour des concessions et de mettre en enclos les animaux domestiques. (Source: fratmat.info)

Guinée : Malgré les lourdes sanctions- La fermeté du Premier ministre à la tribune de l’Onu

Malgré les lourdes sanctions infligées à la Guinée par la Cedeao, le Premier ministre guinéen de la Transition, Dr Bernard Goumou est resté ferme le samedi 24 septembre 2022, devant la tribune des Nations-Unies sur la durée de la transition dans son pays fixée à trois ans. Alors que les dirigeants de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest ont exigé jeudi dernier, un chronogramme raisonnable dans un délai d’un mois, faute de quoi de nouvelles sanctions plus lourdes frapperont la Guinée, le chef du Gouvernement a martelé que les 36 mois sont nécessaires. Pourquoi ? Le Premier ministre insiste sur le caractère impérieux du recensement général de la population et de l’habitat ainsi qu’un recensement administratif à vocation d’état civil. Ces deux opérations greffées à l’organisation des trois scrutins nécessitent 36 mois. Il s'est toutefois abstenu d'évoquer les sanctions. (Source : africaguinee.com)

Niger : Sécurité alimentaire- Anthony Blinkin annonce une aide supplémentaire à Niamey

Les Usa viennent d’annoncer une aide supplémentaire des États Unis, au Niger, pour la sécurité alimentaire, à hauteur de 9 millions de dollars (plus de cinq milliards de francs Cfa), compte tenu de la conjonction de la Covid, du climat, et maintenant du conflit avec l’agression russe en Ukraine. Il l'a annoncé à travers un communiqué dans lequel il a annoncé que « Nous connaissons la pression intense que subissent les pays en matière d’insécurité alimentaire. » Blinkin s'est réjoui de sa rencontre avec le Président de la République Bazoum Mohamed. (Source : aniamey.com)

Benin : Soutien au développement- 150 millions de dollars de la Banque mondiale à Cotonou

La Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un financement de 150 millions de dollars de l’Association internationale de développement (Ida) pour aider le gouvernement du Bénin à renforcer l’autonomisation des femmes et des filles, élargir l’accès à une énergie fiable et durable et améliorer la gestion fiscale et de la dette. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Conduite de la Transition- Ce qu’en dit le représentant du Sg de l’Onu

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu en audience, le samedi dans la matinée, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF. Selon lui, « depuis un certain temps les choses se sont accélérées dans le sens positif au Burkina », ce qui donne plus de visibilité en ce qui concerne la Transition. (Source : Burkan24)

Centrafrique : Projet de nouvelle constitution- L'opposition toujours vent debout contre

Selon Rfi, un meeting du Bloc républicain pour la défense de la Constitution a réuni, samedi 24 septembre, plusieurs centaines de milliers de personnes à Bangui, la capitale, selon les chiffres de l'organisation. Ils entendaient défendre la démocratie, malgré la décision de la Cour constitutionnelle invalidant le décret présidentiel de reformer la Constitution. Le rassemblement était autorisé mais a été émaillé de heurts qui ont fait plusieurs blessés, dont un journaliste. Le mot d'ordre est resté le même. Malgré leur victoire judiciaire, avec l'invalidation du décret présidentiel visant à réformer la Constitution centrafricaine, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (Brdc) et l'opposition ont exhorté samedi les Centrafricains à rester mobilisés contre les velléités du pouvoir de changer la Constitution.

Gabon : Communication en Afrique- Un gabonais président du Rarc

Selon Apa, la Haute autorité de la Communication Audiovisuelle a officiellement accédé à la présidence du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (Rarc), le vendredi 23 septembre 2022 pour un mandat de deux ans et après avoir été élue en décembre 2018 à la vice-présidence de cette plateforme continentale réunissant 36 pays.

Tchad : Conseil de sécurité de l’Onu- Le Tchad réclame des sièges africains permanents

S'adressant à l'Onu vendredi, la secrétaire d'État tchadienne aux affaires étrangères, Awatif El Tidjani a demandé à ce que l'Afrique soit autorisée à rejoindre le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent. ( Source : africanews)