Cote d'Ivoire: Séguéla - Le secrétaire départemental du RHDP Idrissa Bakayoko met en mission de mobilisation les responsables de base de Minan

Les prochains scrutins se préparent déjà à Séguéla. Le samedi 17 septembre 2022, à la faveur de la cérémonie annuelle de réjouissance des cinq grandes familles Diomandé regroupées dans le village de Minan, dans la commune de Séguéla, les responsables de base du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) des localités voisines ont été mis en mission de mobilisation par leur secrétaire départemental, Idrissa Bakayoko. Et ce, pour la victoire du parti aux élections de 2023 et 2025.

" Que le Président Ouattara se rassure. Ce monde constitue ses soldats, prêts à aller au combat, pour faire triompher les idéaux du parti ", a déclaré Idrissa Bakayoko, tout en rappelant à ses collaborateurs, les délégués de zone, les secrétaires de zone et les secrétaires de section, les propos du président qui a dit que "le Rhdp doit gagner les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025 ".

Pour le tout nouveau secrétaire départemental RHDP de Séguéla commune, " l'essentiel est de maintenir le parti dans son élan de victoire, partout dans le département et la région de Séguéla ". Il a indiqué à tous, que suite à l'investiture des secrétaires départementaux du RHDP, le Président Ouattara les a mis en mission, pour la victoire aux différentes échéances électorales à venir. Aussi, les a-t-il appelé à être prêts et mobilisés: " C'est avec vous les commandos du Président Alassane Ouattara sur le terrain, notamment les secrétaires de section, les délégués de zone, les présidents de comité, que cette mission sera conduite conjointement".

Idrissa Bakayoko n'a pas manqué de revenir sur les différentes réalisations du Président Alassane Ouattara dans la région. Beaucoup de villages, a-t-il indiqué, sont aujourd'hui électrifiées et bénéficient d'adduction en eau potable, d'écoles, de centres de santé, de routes reprofilées et bien d'autres sans oublier la promotion des cadres.

" Je vous invite à prendre le train du développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en train de transformer toutes les localités du pays sans exception aucune. Et Séguéla et tout le district du Woroba ne sont pas et ne seront pas en marge de cet élan de développement. Nous devons continuer à lui faire confiance ", a-t-il affirmé. " Plusieurs grands axes de la région et du district du Woroba sont en cours de bitumage grâce au Président de la République Alassane Ouattara qui a pour souci permanent le bien-être des populations", fait-il savoir dans un tonnerre d'applaudissements.

Après la cérémonie officielle sur la place publique a été suivie d'un planting d'arbres, d'une visite de la rivière et d'hommage aux défunts. Des dons ont été faits par le secrétaire départemental aux six villages voisins invités à cette occasion.