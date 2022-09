Cote d'Ivoire: La Finance s'engage - Une 6e édition axée sur l'attractivité des PME

Un événement devenu une institution dans le milieu des PME et établissements financiers. La 6e édition du forum " La Finance s'engage " aura lieu le 17 novembre 2022 à la Maison de l'entreprise (Plateau).

Au cours de la conférence de presse pour lancer l'événement, le 16 septembre dernier au siège du patronat ivoirien, Mme Marthe Ehui, vice-présidente de la commission Développement des PME et Financement à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), a présenté les grandes articulations de cette 6e édition du forum axée sur l'attractivité des PME.

Ainsi autour du thème " Accroitre l'attractivité des PME pour renforcer leur financement ", le forum se déroulera en trois volets. Notamment le volet scientifique dans la matinée, suivi d'ateliers l'après-midi pour s'achever par un diner gala dans la soirée.

" Nous aurons une matinée plus condensée, avec une cérémonie d'ouverture, la présentation des données pour la croissance, deux keys notes et un panel pour une durée de trois heures. L'atelier va déboucher sur des résultats concrets ; le diner gala récompensera les entreprises et banques qui ont le mieux innové ", a-t-elle déroulé le programme du forum.

Pour cette édition, a révélé Mme Marthe Ehui, le jury s'enrichit avec la participation de représentants du gouvernement. Notamment le ministère de l'Economie et des Finances et celui du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME.

Président de la commission développement des PME et financement de la CGECI, Patrick Assi a présenté le bilan du forum " La Finance s'engage ". Bilan qu'il a estimé largement positif avec l'engagement d'une cinquantaine d'institutions financières dont la BCEAO, la BAD et la SFI. " Toute chose qui renforce une crédibilité déjà établie ", a-t-il indiqué.

" Sur la base des données, nous mobilisons les acteurs (institutions financières, partenaires technique et financiers, secteur privé, les PME... ) à prendre des engagements. Nous faisons un plaidoyer efficace, mesuré et mesurable ", a expliqué Teddy Roux, directeur Afrique de l'Ouest du cabinet ESPartner.