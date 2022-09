Cote d'Ivoire: Bouaké - Aka Sayé Lazare aux militants du RHDP : " La gouvernance du Président Alassane Ouattara est faite d'humanisme "

Le président du conseil d'administration de la RTI, Aka Sayé Lazaré, a animé le samedi 17 septembre, une conférence publique autour du thème " La politique constitue-t-elle une menace pour la paix et un frein au développement? ".

Et ce, à la salle de conférences Alassane Ouattara du siège régional du RHDP, à l'initiative de la Génération Active du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix (G.A- RHDP) de Bouaké. En présence de nombreux militants venus l'écouter, Aka Sayé Lazaré a longuement évoqué le rôle de la politique et de l'homme politique dans la cohésion sociale et le développement économique. A en croire le conférencier, la politique ne doit être ni un frein au développement ni une menace à la paix.

C'est justement pour cela qu'il a invité les hommes politiques de quel que bord que ce soit, à prôner quotidiennement la paix, à l'image du Président de la République Alassane Ouattara. " En Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir un président qui a l'amour de son peuple et qui aime ses opposants. La gouvernance du Président Alassane Ouattara est faite d'humanisme, de bonté et d'amour. Avec lui, nous avons compris qu'on peut faire la politique autrement. Le fondement d'une politique de développement doit être toujours axé sur la paix et le vivre pour les autres.

Et ces qualités, nous les voyons avec le président de la République. L'homme politique doit être doublé d'homme de paix. Et cet homme de paix doit avoir des valeurs notamment croire en Dieu, aimer son peuple, être à son service, être pétri de justice, d'honnêteté et d'humilité. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas l'amour dans le cœur. L'amour est l'ingrédient de la politique que nous devons rechercher ", a-t-il insisté.

Selon lui, un guide doit rechercher pour son peuple, la cohésion et le développement. " La cohésion est un ciment qui permet à l'individu d'être un citoyen responsable. Pour qu'il y ait cohésion, il faut se départir de certains caractères, notamment l'égoïsme. Et sur ce point, nous sommes embarqués avec un guide, le Président Alassane Ouattara, qui nous aide à aller vers ces valeurs de cohésion et de développement ", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Génération active- RHDP, Sylla Balamine, a inscrit la tenue de cette conférence dans le cadre de la formation des militants. " C'est une contribution que nous voulons apporter à notre parti à travers la formation et la sensibilisation de nos militants. C'est pour donner une base de formation saine à nos militants ", a-t- il justifié. Parrain de cette cérémonie, le député de Bouaké-commune, Amadou Koné a, par la voix de Me Yaya Koné, salué l'initiative de la génération active du RHDP.