Cote d'Ivoire: Bangolo - Yoro Séraphin explique la politique de développement du Président Ouattara aux populations

Le conseiller technique du directeur général du Conseil Café-cacao, Yoro Séraphin, a entrepris du 15 au 17 septembre 2022, une tournée dans le département de Bangolo, région du Guémon.

Au cours du périple qui l'a conduit dans plusieurs localités, il a eu des échanges avec les populations locales, dont les militants du RHDP. Le vendredi dernier, il était dans ville de Bangolo, au quartier Lohin où il avait rendez-vous avec les jeunes et les garants des us et coutumes puis dans le village de Guehouo, pour des échanges avec la chefferie et les populations sur les questions d'autonomisation de la femme et la réinsertion des jeunes.

Dans cette localité, devant une foule immense, Yoro Séraphin a confié à ses hôtes qu'il était là pour s'enquérir des difficultés qu'ils vivent. Il a expliqué que le Président Alassane Ouattara travaillait pour le développement de la Côte d'Ivoire dont Bangolo est partie intégrante. " Loin de la politique, le développement est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire.

Tous ceux qui sortent de leur village voient combien le Président Alassane Ouattara travaille. Vous devez lui faire confiance et soutenir ses actions. C'est ainsi que nous pourrons avoir plus de projets de développement pour Bangolo ", a déclaré le conseiller technique du directeur général du Conseil café-cacao. Il a d'ailleurs dit combien la filière café-cacao où il travaille apporte le bonheur aux producteurs. Le message était le même partout où il est passé.

Le lendemain, à Bangolo, près de 3000 femmes étaient rassemblées à la salle Boya de la radio locale avec lesquelles Yoro Séraphin s'est rendu au marché de la ville pour une visite guidée afin de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Il a axé son intervention sur l'impact de la politique de développement du Président de la République, Alassane Ouattara, dans tous les domaines, pour améliorer le quotidien de ses concitoyens, notamment les projets visant l'autonomisation, dont un pan est porté par la Première Dame Dominique Ouattara.

Partout, il a invité les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes à préserver la paix et à renforcer la cohésion sociale, condition sine qua non du développement. A Guehouo, le chef du village par ailleurs président de la coordination des chefs traditionnels de Bangolo, Tohé Blaise, a salué l'initiative de Yoro Séraphin avec qui il a esquissé quelques pas de danse, lui donnant ainsi sa bénédiction.