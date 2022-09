Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Septembre 2022

Burkina Faso : Terrorisme - Des soldats burkinabè tués au combat

Les combats ont malheureusement coûté la vie à deux militaires et deux Vdp. Les renforts déployés effectuent actuellement des opérations de recherche dans la zone. Le chef d'etat-major général des armées présente ses condoléances aux proches des disparus qui sont tombés dans le combat pour la sauvegarde de la Patrie. (Source : Burkina 24)

Sénégal : Affaire 3e mandat - Mimi Touré continue de charger Macky

Mimi Touré a réitéré sa position sur la perspective d'un 3e mandat pour le président Macky Sall, disant que « c'est juridiquement et moralement impossible ». Elle l'a dit dans une vidéo disponible sur le site de senegaalnet.com. Entre autres sujets, la député a décidé de s'inscrire parmi les non-inscrits, révélé la promesse non respectée du Président concernant la présidence de l'Assemblée Nationale.

Côte d'Ivoire : Mission parlementaire - Bictogo devant la diaspora ivoirienne en France

Une délégation du parlement ivoirien comprenant des députés de différents bords politiques a rencontré la diaspora ivoirienne en France, le week-end dernier. Elle était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Devant ses compatriotes, le chef du parlement ivoirien a tenu un discours d'apaisement et de réconciliation. (Source : pressecotedivoire.ci)

Niger : Sommet sur l'énergie en Afrique - Bazoum invité

Houston, grande métropole du Texas et ville pétrolière par excellence, abrite la 1ère édition du Sommet sur l'énergie en Afrique, dont le président de la République Mohamed Bazoum, en est l'invité d'honneur. Dans son discours, à l'ouverture du Sommet le Chef de l'Etat a évoqué les potentialités énergétiques (pétrole, gaz, Charbon, uranium, solaire, éolien) du Niger et de l'Afrique et a invité les entreprises texanes à y investir. (Source : aniamey.com)

Togo : Transport écologique - Les africains invités à l'adopter

Un expert du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) a appelé vendredi dernier les nations africaines à adopter des modes de transport écologiques pour lutter contre la pollution atmosphérique. Danube Kirt Ngongang, l'expert technique en qualité de l'air au Pnue, a déclaré à Nairobi, la capitale du Kenya, que les moyens de transport utilisés sur le continent constituaient une source majeure de polluants en raison de la forte dépendance aux combustibles fossiles pour faire fonctionner le secteur. Il a suggéré que les pays africains prennent des mesures pour améliorer la qualité de l'air dans les centres urbains en promouvant des systèmes de transport public de masse efficaces qui réduisent le trafic automobile. (Source : alome.com)

Mali : Intégrité du territoire malien - La position d'Alger

Au cours d'une cérémonie qu'il présidait le samedi 25 septembre 2022 au palais des Nations, le président algérien a réaffirmé son attachement au respect de l'intégrité territoriale du Mali. Pour cela, le président M. Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger qui demeure selon lui, la seule solution consensuelle, car préservant l'intégralité territoriale du Mali ''. Le chef de l'état algérien précise que son pays ''ne toléra aucune tentative de division du Mali '' et ne '' renoncera pas aux Etats du Sahel ''. (Source : abamako.com)

Guinée : Évènement de Septembre 2009 - 13 ans après, Dadis dans le box des accusés

L'information a été donnée par son avocat. L'ancien président Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry tôt le dimanche dernier, après plusieurs années d'exil au Burkina Faso. D'après l'un de ses proches, l'ancien homme fort de Guinée est dans une villa tenue secrète, rapporte Mouctar Bah depuis Conakry. Il est de retour pour son procès qui doit se tenir le mercredi 28 septembre, 13 ans jour pour jour après les tueries dans le grand stade de la capitale. (Source : Rfi)

Tchad : Dialogue national - La forme de l'État en débat

Selon Rfi, le dialogue national inclusif est suspendu pour trois jours au Tchad, alors que les travaux entrent dans la phase où doivent être définis la forme de l'État et les prochaines institutions. Mais avant cela, un comité ad hoc a été créé pour définir les contours du reste de la période de transition. Avant de décider si le Tchad sera une République fédérale ou un État unitaire fortement décentralisé, le dialogue national inclusif doit d'abord statuer sur la suite de la transition. Quelle sera sa durée ? Ses dirigeants pourront-ils être candidats aux premières élections post transition ? Le comité est dirigé par Ahmed Bartchiret, un magistrat, ancien président de la Cour suprême. Il a jusqu' au mercredi 28 septembre pour présenter les résultats de ses travaux.

RDC : Élections en 2023 - L'optimisme de Tshisekedi ne convainc pas…

La classe politique n'est pas convaincu par la déclaration de Félix Tshisekedi, qui, invité sur Rfi et France 24, a affirmé que les prochaines élections générales se tiendront bien en décembre 2023.À commencer par Delly Sesanga, le président du parti d'opposition Envol. Il émet des réserves sur les déclarations.

Gabon : Réforme du secteur de l'Eau et l'électricité - L'assurance du gouvernement

Le mardi 20 septembre 2022, le ministre en charge de l'Énergie et des Ressources hydrauliques Alain-Claude Bilie-By-Nze a rencontré les partenaires sociaux de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (Seeg). Il était question au cours de cette entrevue de les rassurer quant au bien-fondé des projets de lois adoptés par le conseil des ministres du 1er septembre 2022 portant réglementant les secteurs de l'eau et de l'électricité. (Source : alibreville.com).