Soudan: Al-Burhan regagne au pays après sa participation à l'Assemblée Générale des Nations Unies

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, est rentré au pays ce soir après avoir participé à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, et l'a conclu par une brève visite en République Arabe d'Égypte à son retour de New York. Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Lieutenant-Général Mohamed Hamdan Daglo, Vice-Président du Conseil Souverain.

Le Directeur du Département Politique du Conseil de Souveraineté membre de la délégation qui accompagne le Président du CST, Ambassadeur Omar Siddiq, a déclaré à la presse à l'aéroport de Khartoum que la participation du Président du Conseil de Souveraineté aux travaux de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a inclus, en plus de l'allocution du Soudan devant l'Assemblée Général le Jeudi 22 Septembre dans lequel il a abordé un certain nombre des questions internes, régionales et mondiales tenues, des réunions tenues par le Président du Conseil de Souveraineté en marge de la 77e session avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et des organisations régionales et internationales.

L'Ambassadeur Omar Siddiq a dit que les réunions comprenaient le Président de la République du Sénégal, Président de la session actuelle de l'Union Africaine Macky Sall, et les Présidents de la République du Zimbabwe, du Burundi et de la République de Gambie, soulignant que ces réunions ont porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et ces pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

L'ambassadeur a ajouté que le Président du Conseil Souverain a rencontré le Secrétaire Général des Nations Unies Antonio Guterres, le Président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki et le Ministre Russe des Affaires Etrangères Sergey Lavrov.

Il a conclu par une visite en République Arabe d'Égypte, au cours de laquelle il a eu des entretiens avec le Président Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi, sur les développements des relations entre Khartoum et Le Caire.